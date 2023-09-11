Только за один штурм минус 500 оккупантов: командиры 3 ОШБр рассказали о начале контрнаступления

Украинские воины продолжают очищать родную землю от оккупантов. Только за один штурм в начале контрнаступления бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады ликвидировали 500 захватчиков.

Как проходят штурмы враждебных позиций в материале проекта "Украинский Свидетель" рассказали командиры 3 ОШБр "Макар" и "Натс". Сейчас они воюют на Бахмутском направлении, передает 24 Канал.

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Еще 500 "хороших россиян" за один штурм

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"Натс" командует взводом, а "Макар" – штурмовой группой. Воины рассказали, как проходят штурмы посадок на Бахмутском направлении.

Вы можете видеть красивую картинку на видео со штурмами 3 ОШБр. Но в реальности все иначе: каждый штурм – это несколько "трехсотых". Иногда, к сожалению, бывают и "двухсотые". За штурм каждой посадки мы платим очень высокую цену,

– подчеркнул "Макар".

Командиры поделились собственными архивными видеозачистками местности от оккупантов в мае 2023-го. Бойцы этого батальона начинали контрнаступление ВСУ.

Подробнее о штурмах 3 ОМБр: смотрите видео (осторожно, 18+, присутствует ненормативная лексика)

"Натс" рассказал, что защитники с 5 часов до 1 дня прошли 2,7 километра пешком пехотным штурмом. Командир объяснил, что это идет неизменный огневой контакт. Воины двигались, дошли до фазовой линии, заняли и 9 мая уже передали позиции другому батальону.

Пид**ская 72 бригада плюс рота "Штурм Z" потеряла ранеными и погибшими батальон. Плюс-минус 500 человек,

– отметил "Натс".

"Это не только о защите Родины"

С июня 2023 на Бахмутском направлении 3 ОШБр противостоят очень мотивированные бойцы.

"Я не знаю, чем они мотивированы. Но знаю, что все это добровольцы. Например, петербургский полк. Они обучены, укомплектованы и вгрызаются в каждую посадку", – отметил "Натс".

Под Бахмут оккупанты бросают свои лучшие подразделения. Российские захватчики пытаются брать позиции уже не количеством, как это было зимой, а качеством.

Высокая интенсивность боев на этом направлении утомляет защитников. Однако они имеют собственную мотивацию продолжать воевать.

Это уже не только о защите Родины. Мы потеряли много близких людей на этой войне. Мы не можем допустить, чтобы их смерть была тщетной. Есть фактор мести, за этих людей стоит мстить,

– подчеркнул "Макар".