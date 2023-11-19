Пограничники уничтожили взводный опорный пункт врага на Купянском направлении: зажигательное видео

Российские военные продолжают нести бешеные потери. Так, на Купянском направлении пограничникам удалось уничтожить взводный опорный пункт захватчиков.

Об этом наши пограничники рассказали в телеграме. Также добавили видео, на котором можно увидеть точную работу.

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Оккупантов отправили на "концерт Кобзона"

В Госпогранслужбе иронизируют, что у оккупантов полный аншлаг. Заметили, что пограничники Гвардии наступления бригады "Стальной Граница" не только обнаружили российских захватчиков, активно обустраивавших взводный опорный пункт на Купянском направлении. Они еще отправили их занимать свои места на "концерте Кобзона".

Пограничники на Купянском направлении ликвидировали оккупантов: смотрите видео

Потери врага растут. Обратим внимание, что в Минобороны подвели итоги статистики за прошедшую неделю.

Более 7 тысяч бойцов ликвидировали

Подробнее о потери врага за последнюю неделю рассказал первый замминистра обороны Украины Александр Павлюк. Он поделился инфографикой, в которой продемонстрировал, как сокращается русское войско.

Павлюк отметил, что в период с 13 по 19 ноября наши военные отправили на тот свет 7020 оккупантов. За этот период удалось также превратить в лом 711 единиц вооружения и военной техники захватчиков.

В технике Россия через неделю потеряла:

86 танков;

94 боевых бронированных машин;

185 артиллерийских систем;

17 РСЗО;

8 установок ПВО;

170 единиц автотехники;

18 единиц спецтехники;

123 БПЛА;

один самолет.

Заместитель министра обороны добавил, что в течение этой недели наши военные уничтожили также 3 российские ракеты.

Держим темп! Итого к Победе!

– резюмировал генерал-лейтенант.

Напоследок обратим внимание на цифры, озвученные западными медиа. Они недавно отметили, что с самого начала полномасштабного вторжения Россия потеряла от 300 до 400 тысяч бойцов. По их данным, говорится как о ликвидированных, так и раненых оккупантах.