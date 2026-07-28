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24 Канал Новости Украины Льотчик ЗСУ за один виліт знищив чотири броньовані машини російських окупантів
28 июля, 17:22
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Летчик ВСУ за один вылет уничтожил четыре бронированных машины российских оккупантов

Вероника Соцкова

Украинская тактическая авиация нанесла очередной успешный удар по российским войскам на Запорожском направлении. Летчик 114 бригады тактической авиации с позывным OSCAR во время одного боевого вылета уничтожил сразу четыре бронированных машины окупантов.

Об этом рассказали в Воздушных Силах ВСУ .

Как украинский пилот разгромил технику России?

Перед ударом операторы украинских беспилотников производили воздушную разведку района. При выполнении задания они обнаружили ангар, в котором русские военные скрыли бронированную технику. Полученные координаты оперативно передали в командный пункт для поражения цели.

Как рассказал сам летчик, в момент получения информации он находился на дежурстве на одном из оперативных аэродромов.

Я дежурил на одном из оперативных аэродромов. Получил приказ на боевой вылет, вышел в определенный район, нанес бомбовый удар по цели. Через несколько минут после удара разведчики подтвердили уничтожение четырех бронированных машин врага,
– рассказал пилот с позывным OSCAR.

Для выполнения боевой задачи украинский летчик применил истребитель МиГ-29, оснащенный высокоточными управляемыми авиационными бомбами GBU-39. Именно благодаря точной наводке удалось успешно поразить технику, которую оккупанты пытались скрыть в ангаре.

OSCAR является одним из опытных пилотов украинской тактической авиации. С начала полномасштабного вторжения России он совершил более 400 боевых вылетов. За это время летчик уничтожил более 150 наземных целей противника, а также около 15 воздушных целей.

Напомним, украинские военные поразили российский ударный вертолет Ми-28 "Ночной охотник" в Белгородской области с помощью FPV-дрона. Поражение воздушной цели с помощью БпЛА считается технически сложной операцией, ведь вертолет двигается на большой скорости, постоянно меняет высоту и курс, а действовать приходится в условиях активного противодействия противника.

Ми-28 "Ночной охотник" является одним из основных ударных вертолетов российской армии, применяемого для атак по позициям украинских военных и бронетехнике. Ориентировочная стоимость одного такого вертолета в зависимости от модификации составляет от 10 до 15 миллионов долларов.

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