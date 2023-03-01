Вижу пьяных гостей, бросаю букетик: 92 бригада с юмором показала, как уничтожает врага

Украинские военные продолжают уничтожать врага. Защитники из 92 бригады показали забавное видео, на котором можно увидеть, как хорошо пополняется статистика потерь захватчиков.

Они не только нанесли удар по оккупантам, но и показали свою работу на видео. Правда, не обошлось без свойственного украинцам чувства юмора. Такого хорошего ролика о потерях врага мы давно не видели.

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Провели "гостей"

Известно, что результативную работу выполняли военные из 92 ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирко. Они причинили немало хлопот оккупантам в Луганской области.

Весь ролик обкрутили в околосвадебной тематике. От чего он стал еще смешнее, а наблюдать за суетой врага стало еще приятнее.

Молодожены, подготовиться к первому танцу. Вижу пьяных гостей со стороны молодой. Это хорошо. У меня есть букетик. Могу сбросить (и полетел с дрона снаряд оккупантам на голову – 24 Канал),

– говорят во вводной части.

Далее ролик показывает нам другую сцену с захватчиками. Наши военные между собой договариваются, кто что делает:

Отрабатываем по гостям, как будут уходить домой. Ты будешь провожать?

Плюс. Готовы.

Можем снимать фату.

Очень хорошо. А вы сколько положили в конверт?

Как обычно, 333!

Наши защитники продолжают уничтожать врага: смотрите видео

Следующий момент. Голос за кадром говорит, что на место прибыли "запорожцы" с чёрными пакетами. Они займутся "сбором остатков со столов".

Что ж, если мы заговорили о потерях врага, то несправедливо будет обойти вниманием свежую статистику. Нам есть чем вас порадовать, если вы случайно пропустили.

Скоро будет 150 тысяч "пакетов"