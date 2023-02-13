Минус танки, гаубица "Мста-Б" и хранилище с боеприпасами: морпехи продолжают уничтожать врага

Украинские защитники продолжают крушить врага. За прошедшие сутки подразделения национального флота уничтожили два российских танка, одну гаубицу, хранилище с боеприпасами и еще несколько оккупантов.

Окончательные данные по потерям врага уточняются. Об этом сообщили в Военно-морских Силах, информирует 24 Канал.

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Военные части и подразделения ВМС продолжают выполнять задачи по отражению полномасштабной вооруженной агрессии России.

За прошедшие сутки, 12 февраля, подразделениями национального флота было уничтожено 5 оккупантов, 2 танка, 1 прицепная гаубица "Мста-Б" и 1 хранилище с боеприпасами,

– отметили в ВМС.

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Украинские воины уничтожили оккупантов и технику / Инфографика ВМС

Потери врага по состоянию на утро 13 февраля

С 24 февраля 2022 года Россия потеряла на войне против Украины ориентировочно 138 340 солдат. Кроме того, Силы обороны уже уничтожили очень много вражеской техники. В частности: