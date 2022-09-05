За сутки украинские морпехи уничтожили штурмовик Су-25, 4 танка и склад с боекомплектом
Источник:Военно-морские силы ВСУ
За минувшие сутки украинские морские пехотинцы отправили на металлолом ряд вражеской техники. Кроме того, воины нанесли удар по скоплению живой силы врага.
4 сентября военнослужащие воинских частей и подразделений Командования морской пехоты ВМС ВС Украины оказывали мощное сопротивление оккупантам на закрепленных участках фронта.
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Достижение морпехов за 4 сентября
За прошедшие сутки украинские морпехи уничтожили штурмовик Су-25, 4 танка и склад с боекомплектом.
Кроме этого, артиллерийские подразделения наносили удары по скоплению живой силы и технике оккупантов. В результате были уничтожены: 1 САУ "МСТА-С", 6 гаубиц "МСТА-Б", 7 БМД, 2 БТР и 5 танков. Окончательные потери врага уточняются.
Количество ликвидированных оккупантов приближается к 50 000
За вчерашний день ВСУ ликвидировали около 300 российских захватчиков, в результате чего общее количество уничтоженных оккупантов от 24 февраля составило 49 800.
Кроме того, было уничтожено много техники. Преимущественно боевых бронированных машин и танков.
Потери врага в технике по состоянию на утро 5 сентября
- Танков – 2 068 единиц (+19 за прошедшие сутки);
- боевых бронированных машин – 4 459 единиц (+29);
- артиллерийских систем – 1 157 единиц (+10);
- РСЗО – 294 единицы;
- средств ПВО – 156 единиц;
- самолетов – 236 единиц;
- вертолетов – 206 единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 867 единиц (+3);
- крылатых ракет – 205 единиц (+2);
- кораблей и катеров – 15 единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 3 286 единиц (+10);
- специальной техники – 107 единиц (+1).
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