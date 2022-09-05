За сутки украинские морпехи уничтожили штурмовик Су-25, 4 танка и склад с боекомплектом

За минувшие сутки украинские морские пехотинцы отправили на металлолом ряд вражеской техники. Кроме того, воины нанесли удар по скоплению живой силы врага.

4 сентября военнослужащие воинских частей и подразделений Командования морской пехоты ВМС ВС Украины оказывали мощное сопротивление оккупантам на закрепленных участках фронта.

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Достижение морпехов за 4 сентября

За прошедшие сутки украинские морпехи уничтожили штурмовик Су-25, 4 танка и склад с боекомплектом.

Кроме этого, артиллерийские подразделения наносили удары по скоплению живой силы и технике оккупантов. В результате были уничтожены: 1 САУ "МСТА-С", 6 гаубиц "МСТА-Б", 7 БМД, 2 БТР и 5 танков. Окончательные потери врага уточняются.

Количество ликвидированных оккупантов приближается к 50 000

За вчерашний день ВСУ ликвидировали около 300 российских захватчиков, в результате чего общее количество уничтоженных оккупантов от 24 февраля составило 49 800.

Кроме того, было уничтожено много техники. Преимущественно боевых бронированных машин и танков.

Потери врага в технике по состоянию на утро 5 сентября

Танков – 2 068 единиц (+19 за прошедшие сутки);

боевых бронированных машин – 4 459 единиц (+29);

артиллерийских систем – 1 157 единиц (+10);

РСЗО – 294 единицы;

средств ПВО – 156 единиц;

самолетов – 236 единиц;

вертолетов – 206 единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 867 единиц (+3);

крылатых ракет – 205 единиц (+2);

кораблей и катеров – 15 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 3 286 единиц (+10);

специальной техники – 107 единиц (+1).

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