За минувшие сутки Россия в полномасштабной войне против Украины потеряла еще 950 бойцов. Кроме того, 346 единиц техники и вооружения.

По состоянию на утро 10 августа украинские защитники и защитницы уже ликвидировали более 1 063 000 российских захватчиков. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. Смотрите также ГУР атаковало бригаду ПВО в Краснодарском крае, ликвидировано не менее 12 оккупантов, – источники Какие потери врага на 10 августа 2025 года? Личного состава – около 1 063 240 (+950),

танков – 11089 (+1),

боевых бронированных машин – 23107 (+4),

артиллерийских систем – 31343 (+70),

РСЗВ – 1460 (+4),

средств ПВО – 1204 (+0),

самолетов – 421 (+0),

вертолетов – 340 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 50455 (+140),

крылатых ракет – 3556 (+1),

кораблей/катеров – 28 (+0),

подводных лодок – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 57982 (+126),

специальной техники – 3936 (+0). Потери врага на 10 августа 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ