10 августа, 07:15
Еще 950 ликвидированных оккупантов: потери врага на 10 августа
Основные тезисы
- Россия потеряла еще 950 бойцов и 346 единиц техники и вооружения за последние сутки.
- Общие потери врага уже превысили 1 063 000 военных.
За минувшие сутки Россия в полномасштабной войне против Украины потеряла еще 950 бойцов. Кроме того, 346 единиц техники и вооружения.
По состоянию на утро 10 августа украинские защитники и защитницы уже ликвидировали более 1 063 000 российских захватчиков. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Какие потери врага на 10 августа 2025 года?
- Личного состава – около 1 063 240 (+950),
- танков – 11089 (+1),
- боевых бронированных машин – 23107 (+4),
- артиллерийских систем – 31343 (+70),
- РСЗВ – 1460 (+4),
- средств ПВО – 1204 (+0),
- самолетов – 421 (+0),
- вертолетов – 340 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 50455 (+140),
- крылатых ракет – 3556 (+1),
- кораблей/катеров – 28 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 57982 (+126),
- специальной техники – 3936 (+0).