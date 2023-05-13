Еще 590 окупантов и много техники: потери врага по состоянию на 13 мая
13 мая 2023, 08:00Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Украинские защитники и защитницы продолжают мощно уничтожать российское нашествие, которое незаконно вторглось на нашу землю. Силы обороны уже ликвидировали более 198 тысяч окупантов.
Так, только за минувшие сутки наши воины "задвухсотили" еще 590 российских захватчиков. Кроме того, уничтожили много вражеской техники.
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Потери России в полномасштабной войне
Кроме людей, Россия теряет также много техники. С 24 февраля 2022 года на металлолом превратилось:
- танков – 3751 (+6) единиц,
- боевых бронированных машин – 7307 (+12) единиц,
- артиллерийских систем – 3095 (+27) единиц,
- РСЗО – 561 (+2) единицы,
- средств ПВО – 314 (+2) единицы,
- самолетов – 308 (+0) единиц,
- вертолетов – 294 (+0) единиц,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2665 (+29) единиц,
- крылатых ракет – 970 (+0) единиц,
- кораблей /катеров – 18 (+0) единиц,
- автомобильной техники и автоцистерн – 6011 (+15) единиц,
- специальной техники – 402 (+9).
Актуальная ситуация на фронте
- В утренней сводке Генштаба сообщили, что за прошедшие сутки противник нанес 7 ракетных и 49 авиационных ударов, совершил 81 обстрел из реактивных систем залпового огня. Для нанесения ракетных ударов по Краматорску, Дружковке и Запорожью противник в очередной раз использовал ЗРК С-300.
- Кроме того, враг продолжает сосредотачивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки произошло 47 боевых столкновений на указанных участках фронта, в эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.
- Добавим, что авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники, а также 5 ударов по зенитно-ракетным комплексам противника.
- В свою очередь подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 пункта управления, 3 района сосредоточения живой силы, 7 артиллерийских подразделений на огневых позициях, склад боеприпасов, а также 2 станции радиоэлектронной борьбы врага.