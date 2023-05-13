Еще 590 окупантов и много техники: потери врага по состоянию на 13 мая

Украинские защитники и защитницы продолжают мощно уничтожать российское нашествие, которое незаконно вторглось на нашу землю. Силы обороны уже ликвидировали более 198 тысяч окупантов.

Так, только за минувшие сутки наши воины "задвухсотили" еще 590 российских захватчиков. Кроме того, уничтожили много вражеской техники.

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Потери России в полномасштабной войне

Кроме людей, Россия теряет также много техники. С 24 февраля 2022 года на металлолом превратилось:

танков – 3751 (+6) единиц,

боевых бронированных машин – 7307 (+12) единиц,

артиллерийских систем – 3095 (+27) единиц,

РСЗО – 561 (+2) единицы,

средств ПВО – 314 (+2) единицы,

самолетов – 308 (+0) единиц,

вертолетов – 294 (+0) единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2665 (+29) единиц,

крылатых ракет – 970 (+0) единиц,

кораблей /катеров – 18 (+0) единиц,

автомобильной техники и автоцистерн – 6011 (+15) единиц,

специальной техники – 402 (+9).

Потери врага на 13 мая / Инфографика Генштаба ВСУ

Актуальная ситуация на фронте