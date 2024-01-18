780 оккупантов, 21 танк и другая вражеская техника: потери россиян на 18 января

18 января 2024, 07:57
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Источник:

Генштаб ВСУ

Продолжаются 694 сутки полномасштабного вторжения, Силы обороны держат оборону и наносят врагу потери. Только за прошедшие сутки защитники ликвидировали 780 оккупантов.

В общей сложности потери врага по состоянию на 18 января достигли более 373 тысяч воинов. Также россияне потеряли много техники. В Генштабе ВСУ опубликовали последние подсчеты.

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Потери россиян в живой силе и технике

  • личного состава – 373600 (+780) человек
  • танков – 6147 (+21)
  • боевых бронированных машин – 11410 (+38)
  • артиллерийских систем – 8835 (+24)
  • РСЗО – 966 (+2)
  • средств ПВО – 653 (+0)
  • самолетов – 331 (+0)
  • вертолетов – 324 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 6925 (+41)
  • крылатых ракет – 1818 (+1)
  • кораблей /катеров – 23 (+0) 
  • подлодок – 1 (+0)
  • автомобильной техники и автоцистерн - 11794 (+39)
  • специальной техники – 1380 (+13)


Потери россиян по состоянию на 18 января / Инфографика Генштаба

 

Ситуация на фронте: главное

  • Украинские войска продолжают меры по расширению плацдарма на Херсонском направлении и сдерживают врага в Донецкой области. За сутки произошло 78 боевых столкновений.
  • Ночью россияне нанесли очередной авиационный удар, применив 33 ударных БПЛА типа "Шахед-136/131". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 22 вражеских БПЛА уничтожены.
Автор: Анастасія Лукашевська