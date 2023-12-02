Более 1 тысячи оккупантов, 10 артсистем и 13 БМП: потери врага 2 декабря
Источник:Генштаб ВСУ
Российские оккупанты продолжают нести существенные потери на фронте. По состоянию на 2 декабря украинские защитники ликвидировали 1 070 оккупантов.
С начала вторжения российская армия потеряла на войне против Украины уже более 331 тысяч воинов. При этом в Генштабе отметили, что вести статистику сложно из-за высокой интенсивности боевых действий.
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Потери России в войне по состоянию на 2 декабря
- личного состава – 33 1110 (+1070) человек,
- танков – 5 571 (+7) единиц,
- боевых бронированных машин – 10 385 (+13) единиц,
- артиллерийских систем / artillery systems – 7 941 (+10) единиц,
- РСЗО – 913 (+1) единица,
- средств ПВО – 602 (+0) единицы,
- самолетов / aircraft – 323 (+0) единиц,
- вертолетов – 324 (+0) единиц,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 5 994 (+18) единиц,
- крылатых ракет – 1 568 (+1) единица,
- кораблей /катеров – 22 (+0) единиц,
- подводных лодок – 1 (+0) единица,
- автомобильной техники и автоцистерн – 10 410 (+11) единиц,
- специальной техники – 1 138 (+1) единиц.
Кстати, российское командование уже не знает, как оправдывать потери на войне. Пока жалуются на то, что оккупанты используют телефоны на линии фронта, в частности, WhatsApp. Мол, тем самым они увеличивают риски ударов ВСУ. Об этом сообщили аналитики Института изучения войны.
Актуально о ситуации на фронте
По данным Генштаба, за минувшие сутки украинские защитники отбили по 21 атаке на Бахмутском и Авдеевском направлениях.
Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах. На Мелитопольском направлении – ослабляют врага вдоль всей линии фронта.
В утренней сводке командование подтвердило поражение 3 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 5 складов боеприпасов противника.