Более 1 тысячи оккупантов, 10 артсистем и 13 БМП: потери врага 2 декабря

Российские оккупанты продолжают нести существенные потери на фронте. По состоянию на 2 декабря украинские защитники ликвидировали 1 070 оккупантов.

С начала вторжения российская армия потеряла на войне против Украины уже более 331 тысяч воинов. При этом в Генштабе отметили, что вести статистику сложно из-за высокой интенсивности боевых действий.

Смотрите также Зима на фронте. Как погода влияет на войну, наступление ВСУ и продвижение россиян

Потери России в войне по состоянию на 2 декабря

личного состава – 33 1110 (+1070) человек,

танков – 5 571 (+7) единиц,

боевых бронированных машин – 10 385 (+13) единиц,

артиллерийских систем / artillery systems – 7 941 (+10) единиц,

РСЗО – 913 (+1) единица,

средств ПВО – 602 (+0) единицы,

самолетов / aircraft – 323 (+0) единиц,

вертолетов – 324 (+0) единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 5 994 (+18) единиц,

крылатых ракет – 1 568 (+1) единица,

кораблей /катеров – 22 (+0) единиц,

подводных лодок – 1 (+0) единица,

автомобильной техники и автоцистерн – 10 410 (+11) единиц,

специальной техники – 1 138 (+1) единиц.

Потери россиян на 2 декабря / Инфографика Генштаба

Кстати, российское командование уже не знает, как оправдывать потери на войне. Пока жалуются на то, что оккупанты используют телефоны на линии фронта, в частности, WhatsApp. Мол, тем самым они увеличивают риски ударов ВСУ. Об этом сообщили аналитики Института изучения войны.

Актуально о ситуации на фронте

По данным Генштаба, за минувшие сутки украинские защитники отбили по 21 атаке на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах. На Мелитопольском направлении – ослабляют врага вдоль всей линии фронта.

В утренней сводке командование подтвердило поражение 3 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 5 складов боеприпасов противника.