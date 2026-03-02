Россияне снова не досчитаются почти тысячи оккупантов и техники: какие потери врага на 2 марта

Силы обороны снова уничтожили немало вражеской техники. О потерях россиян сообщает Генштаб ВСУ.

Смотрите также Прицельный удар: СБС уничтожили редкую РЛС "Имбир" и ЗРК С-300В неподалеку от Мариуполя

С начала полномасштабного вторжения потери России в войне составляют:



Потери врага на 2 марта / Инфографика ВС ВСУ

28 февраля стало известно, что Силы обороны Украины нанесли удары по логистическим объектам и передовому пункту управления российской армии на ВОТ и в России. Эти удары были направлены на склады ГСМ, боеприпасов, материально-техническое обеспечение и другие объекты.

Также, днями ранее, Силы обороны Украины ударили по вражеским объектам на временно оккупированных территориях, в частности нефтебазе "Луганская", что повлекло масштабный пожар. Под ударами также были склады горюче-смазочных материалов и пункт управления беспилотниками на Херсонщине.