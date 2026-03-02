Укр Рус
24 Канал Новости Украины Окупанти знову не дорахуються солдатів та техніки: у Генштабі назвали втрати ворога на 2 березня
2 марта, 06:50
3

Россияне снова не досчитаются почти тысячи оккупантов и техники: какие потери врага на 2 марта

Юлия Харченко
Основные тезисы
  • С начала вторжения Россия потеряла около 1 267 730 военных и 11 713 танков.
  • Украинские силы уничтожили 153 169 БпЛА и 80 757 единиц автомобильной техники.

Россия продолжает наступательные действия против Украины. Несмотря на давление, украинские военные ежедневно продолжают уничтожать врага и наносить ему потери.

Силы обороны снова уничтожили немало вражеской техники. О потерях россиян сообщает Генштаб ВСУ.

Какие потери России на 2 марта 2026 года?

С начала полномасштабного вторжения потери России в войне составляют:

  • личного состава – около 1 267 730 (+960) человек;
  • танков – 11 713 (+4);
  • боевых бронированных машин – 24 111 (+3);
  • артиллерийских систем – 37 795 (+74);
  • РСЗО – 1 665 (+3);
  • средств ПВО – 1 313 (+5);
  • самолетов – 435 (+0);
  • вертолетов – 348 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 153 169 (+1 810);
  • крылатых ракет – 4 384 (+0);
  • кораблей/катеров – 29 (+0);
  • подводных лодок – 2 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 80 757 (+247);
  • специальной техники – 4 076 (+1).


Потери врага на 2 марта / Инфографика ВС ВСУ

Что известно о других потерях, которых россияне понесли в последнее время?

  • 28 февраля стало известно, что Силы обороны Украины нанесли удары по логистическим объектам и передовому пункту управления российской армии на ВОТ и в России. Эти удары были направлены на склады ГСМ, боеприпасов, материально-техническое обеспечение и другие объекты.

  • Также, днями ранее, Силы обороны Украины ударили по вражеским объектам на временно оккупированных территориях, в частности нефтебазе "Луганская", что повлекло масштабный пожар. Под ударами также были склады горюче-смазочных материалов и пункт управления беспилотниками на Херсонщине.

  • 23 февраля снова сообщили об успешной операции. Украинские военные нанесли удары по военным объектам российских оккупантов на временно оккупированных территориях, включая район сосредоточения ракетного дивизиона и склады боеприпасов. Поражены объекты в Крыму, Донецкой, и Николаевской областях, в частности склад материально-технических средств и пункт управления беспилотниками.