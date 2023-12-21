Более 1000 оккупантов, РСЗО, десятки танков и другой техники: большие потери врага на 21 декабря
21 декабря 2023, 08:15Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Кремль не отказался от своих от своих захватнических планов, однако ВСУ сдерживают врага. В частности, только за последние сутки наши военные уничтожили на фронте 1080 единиц личного состава оккупантов.
С 24 февраля 2022 года потери российских захватчиков составляют 350 270 солдат. Однако потери врага могут быть больше, ведь посчитать их точное количество трудно из-за интенсивности боев.
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Какие потери врага в технике
- танков – 5828 (+14);
- боевых бронированных машин – 10 825 (+31);
- артиллерийских систем – 8226 (+20);
- РСЗО – 932 (+4);
- средств ПВО – 611 (+0);
- самолетов – 324 (+0);
- вертолетов – 324 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 6342 (+26);
- крылатых ракет – 1613 (+1);
- кораблей/катеров – 22 (+0);
- подлодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 10 919 (+48);
- специальной техники – 1208 (+5).
Потери врага на войне 21 декабря 2023 года
Что происходит на фронте
- Генштаб ВСУ утром 21 декабря сообщил, что украинские военные в Херсонском направлении продолжают расширять свой плацдарм на левом берегу Днепра. Украинские военные рассказали, что, несмотря на неудачи, оккупанты не отказались от намерения выбить наши подразделения с занимаемых позиций. С этой целью оккупанты на Херсонском направлении только за сутки совершили более 30 безрезультатных штурмовых действий.
- Аналитики американского Института изучения войны заявили, что вдоль всей линии столкновения с российскими оккупантами проходят позиционные бои. По данным ISW, российские войска недавно совершили незначительное подтвержденное продвижение к северу от Бахмута. В частности, враг незначительно продвинулся юго-западнее Спорного (25 километров северо-восточнее Бахмута).
- Представитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун рассказал, что оккупанты с 10 октября 2023 года на Востоке продвинулись в некоторых местах на полтора – два километра. Но это им очень дорого стоило. Известно о потерях почти 25 тысяч человек мертвыми и ранеными, 200 танков, более 400 других бронемашин.