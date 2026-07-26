Минус 1440 окупантов, 9 танков и 70 артсистем: потери врага на 26 июля
Силы обороны Украины ежедневно наносят оккупационным войскам ощутимые потери, срывая их попытки продвинуться вперед. Российская армия теряет как технику, так и личный состав.
Об актуальных потерях врага рассказали в Генштабе.
Каковы потери России на войне?
С начала полномасштабного вторжения в Украину по состоянию на 26 июля 2026 года Россия потеряла:
- личного состава – около 1 438 990 (+1 440) человек;
- танков – 12 217 (+9);
- боевых бронированных машин – 25019 (+8);
- артиллерийских систем – 46 794 (+70);
- РСЗО – 1 969 (+1)
- средств ПВО – 1518 (+0);
- самолетов – 439 (+0);
- вертолетов – 354 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 426 836 (+0);
- наземных робототехнических комплексов – 2031 (+8);
- кораблей/катеров – 34 (+0);
- подводных лодок – 2 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 125 811 (+453);
- специальной техники – 4 465 (+3);
- крылатых ракет – 4 944 (+1).
Потери врага в войне по состоянию на 26 июля / Инфографика Генштаба
Напомним, в ночь на 25 июля Силы обороны Украины нанесли серию дальнобойных ударов по стратегическим объектам в России. Под удар попали оборонный завод в Кирове, нефтеперерабатывающий завод в Тюмени, логистический объект в Екатеринбурге и состав горюче-смазочных материалов в Ростове-на-Дону. Также в акватории Каспийского моря были поражены российский военный корабль и суда, перевозившие военные грузы из Ирана.
Днем ранее под удар попали нефтеперекачивающая станция "Субханкулово" в Башкортостане, два мини-НПЗ в Ульяновской и Калужской областях, а также РЛС "Небо-У" на аэродроме "Бельбек" и резервуар с топливом на аэродроме "Саки". Сразу на нескольких объектах вспыхнули пожары.