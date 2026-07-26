Про актуальні втрати ворога розповіли у Генштабі.

Які втрати Росії на війні?

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну станом на 26 липня 2026 року Росія втратила:

особового складу – близько 1 438 990 (+1 440) осіб;

танків – 12 217 (+9);

бойових броньованих машин – 25 019 (+8);

артилерійських систем – 46 794 (+70);

РСЗВ – 1 969 (+1)

засобів ППО – 1 518 (+0);

літаків – 439 (+0);

гелікоптерів – 354 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 426 836 (+0);

наземних робототехнічних комплексів – 2 031 (+8);

кораблів/катерів – 34 (+0);

підводних човнів – 2 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 125 811 (+453);

спеціальної техніки – 4 465 (+3);

крилатих ракет – 4 944 (+1).



Втрати ворога у війні станом на 26 липня / Інфографіка Генштабу

Нагадаємо, у ніч на 25 липня Сили оборони України завдали серії далекобійних ударів по стратегічних об'єктах у Росії. Під удар потрапили оборонний завод у Кірові, нафтопереробний завод у Тюмені, логістичний об'єкт у Єкатеринбурзі та склад паливно-мастильних матеріалів у Ростові-на-Дону. Також в акваторії Каспійського моря було уражено російський військовий корабель і судна, які перевозили військові вантажі з Ірану.

Днем раніше, під удар потрапили нафтоперекачувальна станція "Субханкулово" в Башкортостані, два міні-НПЗ в Ульяновській і Калузькій областях, а також РЛС "Небо-У" на аеродромі "Бельбек" і резервуар із паливом на аеродромі "Саки". Відразу на кількох об'єктах спалахнули пожежі.

