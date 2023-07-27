Минус более 500 оккупантов, десятки ракет и БПЛА: потери врага на 27 июля
27 июля 2023, 07:53Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
За более чем 17 месяцев полномасштабной войны Силы обороны уже ликвидировали более 244 тысячи оккупантов. Кроме того, уничтожено более 30 тысяч единиц вражеской техники.
Только за минувшие сутки статистику потерь врага пополнили еще 590 российских захватчиков. В общей сложности уже ликвидировано 244 270 оккупантов.
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Сколько техники уже потеряла страна-террорист
- личного состава – около 244270 (+590) человек ликвидировано;
- танков – 4186 (+9) ед,
- боевых бронированных машин – 8147 (+11) ед,
- артиллерийских систем – 4745 (+18) ед,
- РСЗО – 698 (+0) ед,
- средства ПВО – 457 (+0) ед,
- самолетов – 315 (+0);
- вертолетов – 311 (+0) ед,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 3996 (+3),
- крылатые ракеты – 1347 (+40),
- корабли /катера – 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 7229 (+18) ед,
- специальная техника – 708(+0).
Актуальные потери оккупантов / Генштаб ВСУ
Огромные потери россиян на фронте
- Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и 2 – по зенитно-ракетным комплексам.
- Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 11 артиллерийских средств на огневых позициях, 2 пункта управления, 1 склад боеприпасов, 1 район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и еще три важные цели российских оккупантов.
- К слову, полковник российской авиации Виталий Табачников больше не сможет командовать 112 вертолетным полком. Оккупанта ликвидировали в Украине.
- 26 июля стало известно, что на фронте погиб один из командиров подразделения Кадырова – "Карлссон". Пропагандисты отметили, что мужчина погиб "выполняя свое боевое задание".
- Кроме этого, недавно на Таврическом направлении ВСУ уничтожили танк, 5 боевых бронированных машин, 4 гаубицы 2А65 "Мста-Б", 2 пушки 2А36 "Гиацинт-Б", БПЛА "Supercam", БПЛА "Орлан-30", автомобильную технику. Также были уничтожены 3 склада боеприпасов врага.
- Ранее спикер Объединенного прессцентра Сил обороны Украины Таврического направления майор Валерий Шершень сообщал, что за сутки защитникам удалось ликвидировать 63 оккупанта, еще 110 врагов получили ранения. Также обменный фонд пополнился еще на 4 российских военных.