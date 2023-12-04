Минус 770 оккупантов, 5 танков и 12 артсистем: потери врага 4 декабря
Источник:Генштаб ВСУ
Российские захватчики не оставляют попыток наступления, а затем терпят существенные потери на фронте. За прошедшие сутки украинские воины ликвидировали 770 оккупантов.
С начала полномасштабной войны русская армия потеряла более 32 тысяч воинов. При этом в Генштабе отметили, что вести статистику сложно из-за высокой интенсивности боевых действий.
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Потери России в войне по состоянию на 4 декабря
Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 4 декабря 2023-го ориентировочно составляют:
- личного состава – около 332 810 (+770) человек,
- танков – 5580 (+5)
- боевых бронированных машин – 10 401 (+5)
- артиллерийских систем – 7961 (+12)
- РСЗО – 913 (+0)
- средств ПВО – 602 (+0)
- самолетов – 323 (+0)
- вертолетов – 324 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 6017 (+22)
- крылатых ракет – 1569 (+0)
- кораблей/катеров – 22 (+0)
- подводных лодок – 1 (+0)
- автомобильной техники и автоцистерн – 10 451 (+19)
- специальной техники – 1141 (+1)
Потери русской армии / Инфографика Генштаба
Главное о ситуации на фронте
На поле боя произошло 68 боестолкновений, больше всего атак ВСУ отразили на Авдеевском и Бахмутском направлениях.
Враг нанес 1 ракетный и 45 авиационных ударов, совершил 49 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.