Минус 770 оккупантов, 5 танков и 12 артсистем: потери врага 4 декабря

Российские захватчики не оставляют попыток наступления, а затем терпят существенные потери на фронте. За прошедшие сутки украинские воины ликвидировали 770 оккупантов.

С начала полномасштабной войны русская армия потеряла более 32 тысяч воинов. При этом в Генштабе отметили, что вести статистику сложно из-за высокой интенсивности боевых действий.

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Потери России в войне по состоянию на 4 декабря

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 4 декабря 2023-го ориентировочно составляют:

личного состава – около 332 810 (+770) человек,

танков – 5580 (+5)

боевых бронированных машин – 10 401 (+5)

артиллерийских систем – 7961 (+12)

РСЗО – 913 (+0)

средств ПВО – 602 (+0)

самолетов – 323 (+0)

вертолетов – 324 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня – 6017 (+22)

крылатых ракет – 1569 (+0)

кораблей/катеров – 22 (+0)

подводных лодок – 1 (+0)

автомобильной техники и автоцистерн – 10 451 (+19)

специальной техники – 1141 (+1)



Потери русской армии / Инфографика Генштаба

Главное о ситуации на фронте

На поле боя произошло 68 боестолкновений, больше всего атак ВСУ отразили на Авдеевском и Бахмутском направлениях.

Враг нанес 1 ракетный и 45 авиационных ударов, совершил 49 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.