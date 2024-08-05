ВСУ ликвидировали 1180 оккупантов и уничтожили 200 единиц техники: потери врага 5 августа

5 августа 2024, 07:55
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Силы обороны в течение последних суток ликвидировали 1180 оккупантов. С начала вторжения России в Украину потери врага достигли более 584 тысячи войск в живой силе.

Статистику опубликовал Генштаб ВСУ по состоянию на утро 5 августа. При этом в Генштабе отметили, что цифры ориентировочные из-за высокой интенсивности боев. 

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Потери врага

  • личного состава – 584090 (+1180) человек,
  • танков – 8417 (+6) единиц,
  • боевых бронированных машин – 16286 (+31) ед,
  • артиллерийских систем – 16345 (+69) ед,
  • РСЗО – 1138 (+0) ед,
  • средства ПВО – 910 (+0) ед,
  • самолетов – 365 (+0) ед,
  • вертолетов – 326 (+0) ед 326 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 13122 (+24),
  • крылатые ракеты – 2414 (+0),
  • корабли / катера – 28 (+0) ед,
  • подводные лодки – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 22094 (+68) ед,
  • специальная техника – 2737 (+3).

Автор: Анастасія Лукашевська