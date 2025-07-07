ССО провели налет на позицию врага вблизи границы с Россией

Группа операторов Сил специальных операций Украины провела успешный налет на позицию врага вблизи границы с Россией. Благодаря слаженности и профессионализму спецназовцев удалось уничтожить живую силу противника и захватить трофеи.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Силы специальных операций Вооруженных Сил Украины. Группа операторов Сил специальных операций ВСУ выполнила успешную рейдовую операцию на позиции врага вблизи государственной границы с Россией.

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Украинские спецназовцы ударили по врагу на границе с Россией

Воины зашли с тыла, продемонстрировав высокое мастерство и тактическую слаженность даже при сложных погодных условиях – дождя и непростой местности.

Для спецназовцев такие условия – привычная рабочая обстановка, ведь они действуют в режиме нон-стоп на горячих участках фронта и за линией соприкосновения. Эта операция в очередной раз подтверждает высокий уровень профессионализма ССО, которые наносят врагу сокрушительные удары, разрушая его планы.

Операция ССО на границе с Россией: смотреть видео

В результате рейда было уничтожено живую силу противника, захвачены трофеи и получен бесценный боевой опыт, что усиливает способность украинских спецназовцев эффективно действовать в условиях современной войны.

Такая работа спецназовцев не дает врагу передышки и способствует укреплению обороноспособности Украины на северном направлении.