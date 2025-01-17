Расплата за преступление: операторы ССО уничтожили и пленили россиян, которые казнили бойцов ТРО

Операторы ССО уничтожили россиян, которые расстреляли украинских бойцов ТРО после плена. Украинским военным удалось также взять в плен нескольких захватчиков.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Силы специальных операций Вооруженных Сил Украины. Не так давно российские войска жестоко расстреляли двух бойцов Сил Территориальной обороны Украины, которых они захватили в плен на одном из направлений фронта.

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Операция мести от ССО

Россияне решили, что их действия останутся безнаказанными, однако Силы специальных операций Украины тщательно спланировали операцию мести и возвращения тел погибших героев.

Подразделение ССО, которое отправилось на выполнение этой задачи, в результате уничтожило часть расстрельной группы россиян, а других заставил сдаться. Злоумышленники, которые приняли участие в убийстве украинских бойцов, были морскими пехотинцами из 40-й арктической бригады.

Во время допроса пленные россияне подтвердили, что действительно брали в плен двух украинских военных и докладывали об этом своему командиру.

Командир роты, получив сообщение, отдал приказ расстрелять военнопленных, что является грубым нарушением Женевской конвенции и военным преступлением.

Преступление не осталось безнаказанным: смотреть видео

Когда бойцы ТРО услышали приказ, они пытались убежать, но россияне немедленно открыли по ним огонь. В результате, трое из нападавших, с позывными “Ярый”, “Лебедь” и “Бум”, были ликвидированы во время специальных действий ССО. Только одному из них, “Ярому”, удалось быть взятым в плен вместе с двумя другими российскими солдатами.

Пленные оказались контрактниками, которые служат в армии России всего полтора месяца. Они уже дают показания о своей роли в этом преступлении. Операция ССО не только обеспечила наказание для оккупантов, но и стала предупреждением для других, кто нарушает международное гуманитарное право.

