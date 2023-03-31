У украинских войск на юге урожайный день: Гуменюк перечислила потери врага

Левобережная часть Херсона все еще остается под оккупацией агрессора. В целом на Южном направлении ситуация достаточно сложная, но украинские силы обороны продолжают боевую работу, которая имеет определенные результаты.

Об этом 24 Каналу рассказала спикер Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк. Она сообщила о потерях оккупанта за 30 марта на юге Украины.

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30 марта на Южном направлении было демилитаризовано 17 окупантов и 10 единиц техники, среди которой танки, 2 единицы автобронетехники, антидроновое ружье, наземный пункт управления БпЛА, 2 беспилотных разведывательных объекта, 2 миномета.

Это оружие враг использовал, чтобы уничтожать и разрушать правобережье Херсона.

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По сообщениям спикера Оперативного командования "Юг", 30 марта также был уничтожен наблюдательный пункт, пункт полевого хранения боеприпасов и пункт боеприпасов к системам ПВО. Этим враг пытается защищать свои самолеты, сбрасывающие на правый берег управляемые авиационные бомбы.

Таких авиаударов за минувшие сутки враг совершил три. В основном они были направлены на Бериславский район, где есть промышленные предприятия. Они пытаются бить по ним, бить по сельскохозяйственным угодьям, чтобы сдетонировали остатки мусора, которые они оставили, отступая с Херсонщины,

– добавила спикер.

Этим оккупанты подрывают начало полевых работ в регионе, который всегда делал ставку на аграрный сектор.

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Гуменюк также сообщила о случаях подрыва гражданского населения.

30 марта на автомобиле вблизи большой Александровки взорвались люди, один человек погиб, один получил тяжелые ранения и ожоги. 31 марта трое электриков в Посад-Покровском взорвались на мине, один из них погиб, двоим оказывается медицинская помощь.

Это характерная особенность Херсонщины, где продолжаются стабилизационные мероприятия, очень много подрывов. Люди стараются как можно скорее возродить регион, собственное и промышленное хозяйство, и это приводит к тому, что происходят такие взрывы,

– добавила Гуменюк.

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