Про це 24 Каналу розповіла речниця Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк. Вона повідомила про втрати окупанта за 30 березня на півдні України.
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30 березня на Південному напрямку було демілітаризовано 17 окупантів та 10 одиниць техніки, серед якої танки, 2 одиниці автобронетехніки, антидронова рушниця, наземний пункт управління БпЛА, 2 безпілотних розвідувальних об'єкти, 2 міномети.
Цю зброю ворог використовував, аби нищити та руйнувати правобережжя Херсонщини.
Ворог обстрілює Херсонщину
За повідомленнями речниці Оперативного командування "Південь", 30 березня також було знищено спостережний пункт, пункт польового зберігання боєприпасів і пункт боєприпасів до систем ППО. Цим ворог намагається захищати свої літаки, які скидають на правий берег керовані авіаційні бомби.
Таких авіаударів за минулу добу ворог здійснив три. В основному вони були спрямовані на Бериславський район, там, де є промислові підприємства. Вони намагаються бити по них, бити по сільськогосподарських угіддях, щоб здетонували ті залишки сміття, які вони залишили, відступаючи з Херсонщини,
– додала спікерка.
Цим окупанти підривають початок польових робіт в регіоні, який завжди робив ставку на аграрний сектор.
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На Херсонщині досі є міни
Гуменюк також повідомила про випадки підриву цивільного населення.
30 березня на автівці поблизу великої Олександрівки підірвалися люди, одна особа загинула, одна отримала важкі поранення і опіки. 31 березня троє електриків в Посад-Покровському підірвалися на міні, один з них загинув, двом надається медична допомога.
Це характерна особливість Херсонщини, де зараз тривають стабілізаційні заходи, дуже багато підривів. Люди намагаються якомога швидше відродити регіон, власне і промислове господарство, і це призводить до того, що відбуваються такі підриви,
– додала Гуменюк.
Новини з Херсонщини: останнє
- В оперативному командуванні "Південь" констатували, що кількість обстрілів правобережжя Херсонщини зменшилася, подекуди в кілька разів.
- Натомість ворог почав використовувати нову тактику обстрілів. Росіяни застосовують далекобійну зброю, адже не досягають певних цілей, обстрілюючи з танків. Також спостерігається активізація застосування авіації з керованими бомбами.
- Заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський повідомив, що російські загарбники на лівобережжі перекинули частину підрозділів глибше в тил, так вони намагаються вийти із зони вогневого контролю ЗСУ.