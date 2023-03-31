Про це 24 Каналу розповіла речниця Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк. Вона повідомила про втрати окупанта за 30 березня на півдні України.

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30 березня на Південному напрямку було демілітаризовано 17 окупантів та 10 одиниць техніки, серед якої танки, 2 одиниці автобронетехніки, антидронова рушниця, наземний пункт управління БпЛА, 2 безпілотних розвідувальних об'єкти, 2 міномети.

Цю зброю ворог використовував, аби нищити та руйнувати правобережжя Херсонщини.

Ворог обстрілює Херсонщину

За повідомленнями речниці Оперативного командування "Південь", 30 березня також було знищено спостережний пункт, пункт польового зберігання боєприпасів і пункт боєприпасів до систем ППО. Цим ворог намагається захищати свої літаки, які скидають на правий берег керовані авіаційні бомби.

Таких авіаударів за минулу добу ворог здійснив три. В основному вони були спрямовані на Бериславський район, там, де є промислові підприємства. Вони намагаються бити по них, бити по сільськогосподарських угіддях, щоб здетонували ті залишки сміття, які вони залишили, відступаючи з Херсонщини,

– додала спікерка.

Цим окупанти підривають початок польових робіт в регіоні, який завжди робив ставку на аграрний сектор.

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На Херсонщині досі є міни

Гуменюк також повідомила про випадки підриву цивільного населення.

30 березня на автівці поблизу великої Олександрівки підірвалися люди, одна особа загинула, одна отримала важкі поранення і опіки. 31 березня троє електриків в Посад-Покровському підірвалися на міні, один з них загинув, двом надається медична допомога.

Це характерна особливість Херсонщини, де зараз тривають стабілізаційні заходи, дуже багато підривів. Люди намагаються якомога швидше відродити регіон, власне і промислове господарство, і це призводить до того, що відбуваються такі підриви,

– додала Гуменюк.

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