Во время ночной атаки в зоне ответственности ОК "Юг" подразделения противовоздушной обороны уничтожили 1 крылатую ракету типа Х-101/Х-55/Х-555. В целом силы и средства ПВО ликвидировали 4 вражеских цели.

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Враг имеет большие потери на Юге

Силы обороны за прошедшие сутки успешно отработали и нанесли немалые потери врагу. Так, ВСУ на Юге ликвидировали:

40 оккупантов,

5 пушек,

1 самоходную артиллерийскую установку,

8 единиц автобронетехники,

9 лодок,

1 ударный дрон,

3 полевых пункта боеснабжения,

состав горюче-смазочных материалов,

Братчук также сообщил, что в Черном и Азовском морях корабельная группировка врага достигает 12 единиц. В настоящее время ракетоносители заведены в пункты базирования.

К слову, Наталья Гуменюк заявила, что ракетная опасность с моря сохраняется. Хотя в Черном море ухудшается погода и разворачивается шторм, но россияне не выводят свои ракетоносители. Единственное – один ракетоноситель перебросили с Азовского моря в Черное. В настоящее время он базируется вблизи Новороссийска – в юго-восточной части полуострова.

Актуальная статистика потерь врага

По состоянию на 27 августа потери личного состава так называемой "второй армии мира" превысили 260 тысяч. Так, за прошедшие сутки ВСУ ликвидировали:

личного состава 260 820 (+550),

танков – 4396 (+6),

боевых бронированных машин – 8554 (+15),

артиллерийских систем – 5403 (+24),

РСЗО – 728 (+2),

средств ПВО – 498 (+1),

самолетов – 315 (+0),

вертолетов – 316 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 4378 (+11),

крылатых ракет – 1411 (+0),

кораблей и катеров – 18 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 7854 (+31),

специальной техники – 808 (+4).

Стоит отметить, что эта статистика приблизительна, ведь вести точные данные в условиях активных боевых действий очень сложно.