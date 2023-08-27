Во время ночной атаки в зоне ответственности ОК "Юг" подразделения противовоздушной обороны уничтожили 1 крылатую ракету типа Х-101/Х-55/Х-555. В целом силы и средства ПВО ликвидировали 4 вражеских цели.

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Враг имеет большие потери на Юге

Силы обороны за прошедшие сутки успешно отработали и нанесли немалые потери врагу. Так, ВСУ на Юге ликвидировали:

  • 40 оккупантов,
  • 5 пушек,
  • 1 самоходную артиллерийскую установку,
  • 8 единиц автобронетехники,
  • 9 лодок,
  • 1 ударный дрон,
  • 3 полевых пункта боеснабжения,
  • состав горюче-смазочных материалов,

Братчук также сообщил, что в Черном и Азовском морях корабельная группировка врага достигает 12 единиц. В настоящее время ракетоносители заведены в пункты базирования.

К слову, Наталья Гуменюк заявила, что ракетная опасность с моря сохраняется. Хотя в Черном море ухудшается погода и разворачивается шторм, но россияне не выводят свои ракетоносители. Единственное – один ракетоноситель перебросили с Азовского моря в Черное. В настоящее время он базируется вблизи Новороссийска – в юго-восточной части полуострова.

Актуальная статистика потерь врага

По состоянию на 27 августа потери личного состава так называемой "второй армии мира" превысили 260 тысяч. Так, за прошедшие сутки ВСУ ликвидировали:

  • личного состава 260 820 (+550),
  • танков – 4396 (+6),
  • боевых бронированных машин – 8554 (+15),
  • артиллерийских систем – 5403 (+24),
  • РСЗО – 728 (+2),
  • средств ПВО – 498 (+1),
  • самолетов – 315 (+0),
  • вертолетов – 316 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4378 (+11),
  • крылатых ракет – 1411 (+0),
  • кораблей и катеров – 18 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 7854 (+31),
  • специальной техники – 808 (+4).

Стоит отметить, что эта статистика приблизительна, ведь вести точные данные в условиях активных боевых действий очень сложно.