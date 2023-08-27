Во время ночной атаки в зоне ответственности ОК "Юг" подразделения противовоздушной обороны уничтожили 1 крылатую ракету типа Х-101/Х-55/Х-555. В целом силы и средства ПВО ликвидировали 4 вражеских цели.
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Враг имеет большие потери на Юге
Силы обороны за прошедшие сутки успешно отработали и нанесли немалые потери врагу. Так, ВСУ на Юге ликвидировали:
- 40 оккупантов,
- 5 пушек,
- 1 самоходную артиллерийскую установку,
- 8 единиц автобронетехники,
- 9 лодок,
- 1 ударный дрон,
- 3 полевых пункта боеснабжения,
- состав горюче-смазочных материалов,
Братчук также сообщил, что в Черном и Азовском морях корабельная группировка врага достигает 12 единиц. В настоящее время ракетоносители заведены в пункты базирования.
К слову, Наталья Гуменюк заявила, что ракетная опасность с моря сохраняется. Хотя в Черном море ухудшается погода и разворачивается шторм, но россияне не выводят свои ракетоносители. Единственное – один ракетоноситель перебросили с Азовского моря в Черное. В настоящее время он базируется вблизи Новороссийска – в юго-восточной части полуострова.
Актуальная статистика потерь врага
По состоянию на 27 августа потери личного состава так называемой "второй армии мира" превысили 260 тысяч. Так, за прошедшие сутки ВСУ ликвидировали:
- личного состава 260 820 (+550),
- танков – 4396 (+6),
- боевых бронированных машин – 8554 (+15),
- артиллерийских систем – 5403 (+24),
- РСЗО – 728 (+2),
- средств ПВО – 498 (+1),
- самолетов – 315 (+0),
- вертолетов – 316 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4378 (+11),
- крылатых ракет – 1411 (+0),
- кораблей и катеров – 18 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 7854 (+31),
- специальной техники – 808 (+4).
Стоит отметить, что эта статистика приблизительна, ведь вести точные данные в условиях активных боевых действий очень сложно.