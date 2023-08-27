Під час нічної атаки в зоні відповідальності ОК "Південь" підрозділи протиповітряної оборони знищили 1 крилату ракету типу Х-101 / Х-55 / Х-555. Загалом сили та засоби ППО ліквідували 4 ворожі цілі.

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Ворог має чималі втрати на Півдні

Сили оборони протягом минулої доби успішно відпрацювали й завдали чималих втрат ворогу. Так, ЗСУ на Півдні ліквідували:

40 окупантів,

5 гармат,

1 самохідну артилерійську установку,

8 одиниць автобронетехніки,

9 човнів,

1 ударний дрон,

3 польових пункти боєпостачання,

склад пально-мастильних матеріалів.

Братчук також повідомив, що у Чорному та Азовському морях корабельне угруповання ворога сягає 12 одиниць. Нині ракетоносії заведені в пункти базування.

До слова, Наталія Гуменюк заявила, що ракетна небезпека з моря зберігається. Хоча у Чорному морі погіршується погода й розгортається шторм, проте росіяни не виводять свої ракетоносії. Єдине – один ракетоносій перекинули з Азовського моря у Чорне. Нині він базується поблизу Новоросійська – у південно-східній частині півострова.

Актуальна статистика втрат ворога

Станом на 27 серпня втрати особового складу так званої "другої армії світу" перевищили 260 тисяч. Так, протягом минулої доби ЗСУ ліквідували:

особового складу 260 820 (+550),

танків – 4396 (+6),

бойових броньованих машин – 8554 (+15),

артилерійських систем – 5403 (+24),

РСЗВ – 728 (+2),

засобів ППО – 498 (+1),

літаків – 315 (+0),

гелікоптерів – 316 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4378 (+11),

крилатих ракет – 1411 (+0),

кораблів і катерів – 18 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 7854 (+31),

спеціальної техніки – 808 (+4).

Варто наголосити, що ця статистика є приблизною, адже вести точні дані в умовах активних бойових дій дуже складно.