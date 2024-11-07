На Купянщине продолжаются ожесточенные бои: враг несет большие потери

В Купянске ситуация остается чрезвычайно сложной. Оккупанты пытаются прорвать украинскую оборону и занять плацдарм на левобережной Купянщине.

Об этом командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко рассказал в эфире марафона "Единые новости", сообщает 24 Канал. По его словам, противник не прекращает попыток продвинуться вперед.

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Оккупанты теряют больше, чем приобретает

Юрий Федоренко отметил, что россияне имеют четкую задачу: занять плацдарм на левом берегу Купянщины с последующей попыткой выйти на Купянск-Узловой.

Он добавил, что в начале ноября враг намеревался быстро реализовать эти планы, но потерпел неудачу и теперь продолжает интенсивные штурмовые действия.

Командир 92-й ОШБр заверил, что украинские силы продолжают эффективно противостоять россиянам. По словам Юрия Федоренко, между подразделениями и силами, привлеченными на направлении, налажена четкая связь, что позволяет максимально эффективно останавливать наступление врага.

Враг несет большие потери, которые не соизмеримы с результатом, достигнутым на поле боя,

– подчеркнул Федоренко.

Он добавил, что бой продолжается в эти минуты, и защитники Украины готовы к долговременной борьбе.

Постоянные авиаудары и разрушение инфраструктуры

Противник продолжает активно использует авиацию. По словам Федоренко, армия России наносит значительные разрушения критической инфраструктуре и жилым домам на левобережной Купянщине, повторяя сценарий, как это было в Волчанске.

А ежедневные удары и огневое поражение создают дополнительные вызовы для гражданского населения и военных.

К слову, в Харьковской области сложности с эвакуацией из Купянщины из-за обстрелов россиянами переправ через реку Оскол, сказал Олег Синегубов.