Буданов объяснил, почему невозможно уничтожить российские заводы по производству "Шахедов"

Буданов объяснил, почему уничтожение российских заводов по производству дронов "Шахед" является сложной задачей для Украины. По его словам, расстояние, средства защиты и ограничения в арсенале техники усложняют эту задачу.

Об этом глава ГУР Кирилл Буданов рассказал для "Новости.LIVE", сообщает 24 Канал. Украине сложно уничтожить российские заводы по производству беспилотников "Шахед", но на это есть несколько важных причин.

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Российские заводы "Шахедов" трудно уничтожить из-за расстояния и защиты

Основной причиной является удаленность таких заводов от линии фронта. Кроме того, эти объекты имеют мощное прикрытие со стороны средств радиоэлектронной борьбы и систем противовоздушной обороны, что затрудняет их поражение.

Также важным препятствием является необходимость преодолеть первую линию обороны на территории, контролируемой врагом.

Буданов подчеркнул, что эти заводы имеют огромные размеры, поэтому для их уничтожения нужны не только точечные удары, но и более мощное вооружение.

Это плоскостные объекты. Их линейные размеры – в километрах, а дрон несет достаточно ограниченный заряд, то есть дрон – предназначен для поражения точечных объектов. А нам нужно уничтожать плоскостные. Для этого нужны ракеты, а наши ракеты на такие дальности пока не летают

– объяснил он.

Кроме того, Россия активно производит большие количества "Шахедов", но точную цифру Буданов не раскрыл.

К слову, "Алабуга" – это экономическая зона в Татарстане, расположена в 210 километрах от Казани и 25 километрах от Набережных Челнов.

В 2023 году стало известно, что на одном из заводов "Алабуги" начали изготавливать боевые дроны типа Shahed-136, и с тех пор там налажено серийное производство ударных беспилотников под обозначением "Герань".