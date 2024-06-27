Одна из бригад России на Запорожском направлении потеряла 95% состава, – "Атеш"

На Запорожском направлении одна из бригад оккупационного войска понесла колоссальные потери в личном составе. Ее потери достигли 95%.

Об этом пишут агенты движения "Атеш". Там подчеркнули, что такие потери личного состава понесла 38-я отдельная мотострелковая бригада России.

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Одна из бригад России потеряла 95% личного состава

Агент "Атеш" из числа военнослужащих 38-й ОБрП России сообщил о том, что на Запорожском направлении в край страшная ситуация. В районе боевых действий возле населенного пункта Мирное российские командиры отправляют свои подразделения на м***ные штурмы.

Во время одного из таких штурмов с участием 38-й ОМБр подразделение потеряло 95% личного состава,

– говорится в сообщении.

Агент отмечает, что такие случаи не единичны на данном участке фронта.



38-я отдельная мотострелковая бригада России понесла 95% потерь личного состава на Запорожском направлении / Фото "Атеш"

Заметим, что потери врага на фронте по состоянию на 27 июня немалые. Так, за минувшие сутки враг потерял еще 1 260 личного состава.

Всего с начала полномасштабной войны Россия потеряла в войне против Украины 539 320 своих военных убитыми и ранеными.