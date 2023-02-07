Пограничники сбили российский штурмовик над Бахмутом: впечатляющее видео
Источник:Госпогранслужба
Потери государства-агрессора в войне против Украины постоянно продолжают расти. Так, еще один вражеский штурмовик наши воины уничтожили на Востоке.
Российский штурмовик был замечен в небе над Бахмутом. Украинский пограничник моментально открыл по нему огонь. Место падения самолета зафиксировали на видео.
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В Госпогранслужбе рассказали, что вражеский самолет прикрывал с воздуха пехоту, наступавшую на линию обороны наших воинов.
Пограничник открыл огонь из ПЗРК и сбил российский боевой самолет, предварительно Су-25. Самолет от попадания ракеты загорелся и упал, судьба пилота пока неизвестна,
– добавили в ГПСУ.
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Над Бахмутом сбили российский штурмовик: смотрите видео
Потери врага по состоянию на утро 7 февраля
В Генштабе ВСУ сообщили, что потери России уже достигли 133 190 человек. Интересно, что более 1000 оккупантов наши защитники ликвидировали за прошедшие сутки.
Кроме того, уничтожили много вражеской техники. В частности:
- танков – 3 245;
- боевых бронированных машин – 6 443;
- артиллерийских систем – 2 232;
- РСЗО – 461;
- средств ПВО – 227;
- самолетов – 294;
- вертолетов – 284;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 1958;
- крылатых ракет – 796;
- кораблей и катеров – 18;
- автомобильной техники и автоцистерн – 5107;
- специальной техники – 208.
Заметим, что из-за высокой интенсивности боев подсчитать точные потери войска агрессора невозможно.