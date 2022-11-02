Только на Авдеевском и Бахмутском направлениях ежедневно гибнут сотни россиян, – ВСУ

Ликвидация российских оккупантов продолжается по всем направлениям. Вооруженные Силы Украины продолжают уничтожать врага и их технику.

ВСУ продолжают ликвидировать оккупантов по всем направлениям Да, только на Авдеевском и Бахмутском направлениях ежедневно погибает около сотни российских военных. Об этом в эфире телеканала Freeдом сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Черевый.

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оккупанты пополняют свои потери постоянно. Вы же видите, насколько большие потери у них – ежедневно несколько сотен человек было почти под тысячу. Это Авдеевское, Бахмутское направление – около сотни на каждом из этих направлений боевые потери и столько же раненых,

– заявил он.

По его словам, оккупанты подтягивают мобилизованных, чтобы компенсировать потери, практически все они с минимальной подготовкой. Череватый добавил, что множество "мобиков" уже вернулись назад. без частей тела, с ранениями или в чёрных мешках.

При этом кадровые российские военные к новым мобилизованным пренебрежительно относятся. Нередки случаи, когда их использовали как приманку, посылали вперед, как "пушечное мясо".

Потери врага в технике

Украинские военные продолжают сокращать численность русской армии. Только за минувшие сутки наши защитники ликвидировали еще 650 кафиров . Общие боевые потери России уже составляют 72470 военных. Кроме того, враг несет рекордные потери в технике:

танков – 2 698 (+12) единиц,

боевых бронированных машин – 5 501 (+16) единица,

артиллерийских систем – 1 730 (+2) единиц,

РСЗО – 383 (+0) единицы,

средств ПВО – 197 (+0) единиц,

самолетов – 276 (+1) единиц,

вертолетов – 257 (+4) единицы,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 1 415 (+2),

крылатых ракет – 397 (+45),

кораблей и катеров – 16 (+0) единиц,

автомобильной техники и автоцистерн – 4 143 (+15) единиц,

специальной техники – 154 (+0).

В Генштабе ВСУ отмечают, что больше потерь за минувшие сутки оккупанты понесли на Бахмутском и Авдеевском направлении.

В то же время, как отметили в ведомстве, эти цифры приблизительны, ведь подсчитать точное количество ликвидированных врагов в зоне ведения боевых действий очень сложно.

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