Еще почти тысяча оккупантов получили по "пирамидке Кобзона": потери врага на 13 марта

Украинские военные продолжают делать все возможное и невозможное, чтобы выбивать врага из родной страны. За минувшие сутки наши защитники ликвидировали 980 российских бойцов.

Если же говорить о потерях врага от начала полномасштабного вторжения, то они поражают еще больше. По данным Генштаба, враг с 24 февраля 2022 года не досчитается 426 870 своих бойцов. Обратим внимание, что реальная цифра может быть больше, ведь в зонах ведения активных боевых действий вести статистику точную значительно сложнее.

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Потери врага в технике

Ежедневно враг теряет не только живую силу, но и технику. За более чем два года полномасштабного вторжения на металлолом удалось превратить тысячи танков, боевых бронированных машин, артиллерийских систем, БПЛА оперативно-тактического уровня и автомобилей и автоцистерн. Кроме того, так называемая "вторая армия мира" не досчитается нескольких сотен самолетов, нескольких сотен вертолетов, 26 судов и одной подводной лодки.

танков – 6752;

боевых бронированных машин – 12 921;

артиллерийских систем – 10 554;

РСЗО – 1017;

средств ПВО – 715;

самолетов – 347;

вертолетов – 325;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 8205;

крылатых ракет – 1919;

кораблей/катеров – 26;

подводных лодок – 1;

автомобильной техники и автоцистерн – 13 932;

специальной техники – 1699.



Актуальные потери врага по состоянию на 13 марта / Инфографика Генштаба ВСУ

В Генштабе уточняют, что в связи с постоянным поступлением уточненных данных разведки, возникла необходимость корректировки некоторых позиций общих потерь врага. Речь идет о данных по количеству сбитых крылатых ракет и БПЛА. Поэтому соответствующие цифры уточняются и могут измениться в течение дня.

Обратите внимание, что за прошедшие сутки зафиксировали 91 боевое столкновение. Генштаб ВСУ отмечает, что российские захватчики нанесли 10 ракетных и 84 авиационных ударов. Также осуществили 123 обстрелы из реактивных систем залпового огня по позициям как наших военных, так и населенных пунктах. К сожалению, в результате террористических атак российских бойцов есть погибшие и раненые среди мирных жителей Украины.