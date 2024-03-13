Еще почти тысяча оккупантов получили по "пирамидке Кобзона": потери врага на 13 марта

13 марта 2024, 07:39
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Источник:

Генштаб ВСУ

Украинские военные продолжают делать все возможное и невозможное, чтобы выбивать врага из родной страны. За минувшие сутки наши защитники ликвидировали 980 российских бойцов.

Если же говорить о потерях врага от начала полномасштабного вторжения, то они поражают еще больше. По данным Генштаба, враг с 24 февраля 2022 года не досчитается 426 870 своих бойцов. Обратим внимание, что реальная цифра может быть больше, ведь в зонах ведения активных боевых действий вести статистику точную значительно сложнее.

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Потери врага в технике

Ежедневно враг теряет не только живую силу, но и технику. За более чем два года полномасштабного вторжения на металлолом удалось превратить тысячи танков, боевых бронированных машин, артиллерийских систем, БПЛА оперативно-тактического уровня и автомобилей и автоцистерн. Кроме того, так называемая "вторая армия мира" не досчитается нескольких сотен самолетов, нескольких сотен вертолетов, 26 судов и одной подводной лодки.

  • танков – 6752;
  • боевых бронированных машин – 12 921;
  • артиллерийских систем – 10 554;
  • РСЗО – 1017;
  • средств ПВО – 715;
  • самолетов – 347;
  • вертолетов – 325;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 8205;
  • крылатых ракет – 1919;
  • кораблей/катеров – 26;
  • подводных лодок – 1;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 13 932;
  • специальной техники – 1699.


Актуальные потери врага по состоянию на 13 марта / Инфографика Генштаба ВСУ

В Генштабе уточняют, что в связи с постоянным поступлением уточненных данных разведки, возникла необходимость корректировки некоторых позиций общих потерь врага. Речь идет о данных по количеству сбитых крылатых ракет и БПЛА. Поэтому соответствующие цифры уточняются и могут измениться в течение дня.

Обратите внимание, что за прошедшие сутки зафиксировали 91 боевое столкновение. Генштаб ВСУ отмечает, что российские захватчики нанесли 10 ракетных и 84 авиационных ударов. Также осуществили 123 обстрелы из реактивных систем залпового огня по позициям как наших военных, так и населенных пунктах. К сожалению, в результате террористических атак российских бойцов есть погибшие и раненые среди мирных жителей Украины.

Автор: Назарій Лазур