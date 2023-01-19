Еще более 700 оккупантов отправились к Кобзону: потери врага по состоянию на 19 января
19 января 2023, 07:54Читати новину українською
Источник:Генеральный штаб ВСУ
ВСУ продолжают мощно уничтожать оккупантов на нашей земле. Только за минувшие сутки наши воины "задвохсотили" еще 760 захватчиков.
В общей сложности потери врага достигли 118 530 человек по состоянию на 19 января. Это еще раз подтверждает то, что ВСУ – лучшие.
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Сколько техники потеряли оккупанты
В командовании украинской армии отмечают, что в целом наши воины ликвидировали:
- вражеских танков – 3136 единиц (+ 6 в сутки);
- боевых бронированных машин – 6235 единиц (+10);
- артиллерийских систем – 2122 единицы (+14),
- РСЗО – 442 единицы;
- средств ПВО – 220 единиц;
- самолетов – 287 единиц;
- вертолетов – 277 единиц (+1);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1882 единицы (+6),
- крылатых ракет – 749 единиц;
- кораблей и катеров – 17 единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 4896 единиц (+7);
- специальной техники – 190 единиц.
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- Недавно украинские разведчики перехватили разговор россиянина с другом, какой сейчас на фронте. В ней он жаловался на то, что количество потерь в российской армии с каждым днем становится все больше. Собственно, по словам захватчика, ВСУ обстреливают российские позиции с минометов. Также он сообщил своему собеседнику, что говорить может не долго, ведь мобильная связь очень дорогая, а денег у него нет. Похоже, что Кремль не платит обещанные тысячи своим военным.
- В то же время в Генеральном штабе утром 19 января рассказали, что за прошедшие сутки украинские защитники атаковали 3 пункта управления оккупантов, 5 районов сосредоточения их силы, 1 состав боеприпасов и 2 других важных объекта.
- Это в очередной раз свидетельствует о несокрушимости наших военных и их желании защищать родную землю против нашествия путинских воинов. Наши бойцы, несмотря на длительное время активных боевых действий, все еще настроены на победу и окончательное уничтожение России. А вот воины вражеской армии, как и были демотивированы в первые недели после 24 февраля, так и сейчас не понимают, за что воюют.
- К тому же Путин не может даже озвучивать риторику, которая будет способствовать победе России в этой войне. В этом, в частности, уверены в Институте по изучению войны.