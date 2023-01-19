Загалом втрати ворога сягнули 118 530 осіб станом на 19 січня. Це вкотре підтверджує те, що ЗСУ – найкращі.

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Скільки техніки втратили окупанти

У командуванні української армії зазначають, що загалом наші вояки ліквідували:

ворожих танків – 3136 одиниць (+ 6 за добу);

бойових броньованих машин – 6235 одиниць (+10);

артилерійських систем – 2122 одиниці (+14),

РСЗВ – 442 одиниці;

засобів ППО – 220 одиниць;

літаків – 287 одиниць;

гелікоптерів – 277 одиниць (+1);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1882 одиниці (+6),

крилатих ракет – 749 одиниць;

кораблів та катерів – 17 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 4896 одиниць (+7);

спеціальної техніки – 190 одиниць.

Зверніть увагу! Усі дані, які публікує Генштаб, є орієнтовними, оскільки тривають бойові дії та підрахувати точну кількість втрат у ворожій армії просто-таки не можливо.