Загалом втрати ворога сягнули 118 530 осіб станом на 19 січня. Це вкотре підтверджує те, що ЗСУ – найкращі.
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Скільки техніки втратили окупанти
У командуванні української армії зазначають, що загалом наші вояки ліквідували:
- ворожих танків – 3136 одиниць (+ 6 за добу);
- бойових броньованих машин – 6235 одиниць (+10);
- артилерійських систем – 2122 одиниці (+14),
- РСЗВ – 442 одиниці;
- засобів ППО – 220 одиниць;
- літаків – 287 одиниць;
- гелікоптерів – 277 одиниць (+1);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1882 одиниці (+6),
- крилатих ракет – 749 одиниць;
- кораблів та катерів – 17 одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4896 одиниць (+7);
- спеціальної техніки – 190 одиниць.