Загалом втрати ворога сягнули 118 530 осіб станом на 19 січня. Це вкотре підтверджує те, що ЗСУ – найкращі.

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Скільки техніки втратили окупанти

У командуванні української армії зазначають, що загалом наші вояки ліквідували:

  • ворожих танків – 3136 одиниць (+ 6 за добу);
  • бойових броньованих машин – 6235 одиниць (+10);
  • артилерійських систем – 2122 одиниці (+14),
  • РСЗВ – 442 одиниці;
  • засобів ППО – 220 одиниць;
  • літаків – 287 одиниць;
  • гелікоптерів – 277 одиниць (+1);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1882 одиниці (+6),
  • крилатих ракет – 749 одиниць;
  • кораблів та катерів – 17 одиниць;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4896 одиниць (+7);
  • спеціальної техніки – 190 одиниць.