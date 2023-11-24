В России еще на 1100 "пакетов" перевыполнили план: потери врага на 24 ноября

Российское войско ежедневно несет колоссальные потери в войне против Украины. Только за прошедшие сутки нашим военным удалось ликвидировать 1100 оккупантов.

А с самого начала полномасштабного вторжения цифра поражает еще больше. За 20 месяцев большой войны наши защитники отправили на тот свет 322 900 российских захватчиков. Заметим, что точная цифра может быть больше, ведь крайне сложно подсчитать ликвидированных врагов в зонах ведения активных боевых действий.

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Потери врага в технике

Следует также понимать, что враг понес безумные потери не только в живой силе. Также в металлолом за это время превратили тысячи танков, боевых бронированных машин, артиллерийских систем, БПЛА, автомобилей и автоцистерн.

Кроме того, оккупанты не досчитаются нескольких сотен самолетов и вертолетов, у россиян стало на несколько десятков судов меньше. Заметим, что одним из самых эффектных потерь врага остается крейсер "Москва". Он уже больше года лежит на дне Черного моря.

танков – 5496;

боевых бронированных машин – 10 256;

артиллерийских систем – 7 833;

РСЗО – 904;

средств ПВО – 595;

самолетов – 323;

вертолетов – 324;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 5800;

крылатых ракет – 1 564;

кораблей/катеров – 22;

подводных лодок – 1;

автомобильной техники и автоцистерн – 10230;

специальной техники – 1 108.



Актуальные потери врага по состоянию на 24 ноября / Инфографика Генштаба ВСУ

Обратим внимание на утреннюю сводку Генштаба ВСУ. В ней отмечают, что за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 11 ударов по районам скопления живой силы, оружия и техники врага.

А вот подразделения ракетных войск поразили 3 района скопления живой силы, оружия и техники, пункт управления, склад боеприпасов, средство противовоздушной обороны и 4 артиллерийских средства оккупантов.