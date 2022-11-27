Сколько российских офицеров уже ликвидировали в Украине: впечатляющая цифра

ВСУ героически уничтожают русских солдат и вражескую технику врага. По состоянию на 27 ноября украинские воины ликвидировали более 87 тысяч оккупантов.

С начала полномасштабного вторжения в Украину погибли более тысячи российских офицеров. Данные опубликовали по состоянию на 25 ноября.

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Сколько офицеров "закобзонились"

По информации Анатолия Штефана, в Украине погибли уже 1500 российских офицеров. И это лишь официально подтвержденные случаи, так что реальная цифра может быть значительно больше.

Среди погибших оккупантов:

генералов – 10;

полковников – 45;

подполковников – 107;

майоров – 204;

капитанов – 294;

старших лейтенантов – 496;

лейтенантов – 258;

с не идентифицированным званием – 86.

Потери россиян по состоянию на 27 ноября:

личного состава – 600 человек,

танков – 2 905 (+4 единицы),

боевых бронированных машин – 5 856 (+8),

артиллерийских систем – 1 897 (+1),

РСЗО – 395 (+0),

средств ПВО – 209 (+0),

самолетов – 278 (+0),

вертолетов – 261 (+0),

БпЛА оперативно-тактического уровня – 1555 (+1),

крылатых ракет – 531 (+0),

кораблей / катеров – 16 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 4 412 (+6),

специальной техники – 163 (+0).

Из-за высокой активности боевых действий подсчитать точные окончательные потери оккупантов невозможно.

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