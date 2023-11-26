Более тысячи оккупантов за сутки и бронетехника: потери врага на 26 ноября
26 ноября 2023, 07:58Читати новину українською
Источник:Генштаб ЗСУ
Враг не оставляет попыток захватить Украину, однако обретает на нашей земле только смерть. Только за последние сутки оккупанты потеряли на фронте 1070 солдат.
С 24 февраля 2022 года потери уже составляют 324 830 единиц личного состава. Кстати, оккупанты могли потерять больше своих, ведь посчитать потери в условиях интенсивных боев трудно.
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Какие потери врага на фронте
- личного состава – около 324830 (+1070) человек
- танков – 5513 (+11) ед,
- боевых бронированных машин – 10279 (+16) ед,
- артиллерийских систем – 7874 (+23) ед,
- РСЗО – 907 (+2) ед,
- средства ПВО – 597 (+1) ед,
- самолетов – 323 (+0) ед,
- вертолетов – 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 5901 (+93),
- крылатые ракеты – 1565 (+0),
- корабли /катера – 22 (+0) ед,
- подлодки – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 10288 (+29) ед,
- специальная техника – 1113 (+1)
Потери врага 26 ноября 2023 / Инфографика Генштаба
В России показали огромное кладбище десантников
- В сети распространяют видео с могилами российских десантников, которые в марте 2022 пытались оккупировать часть Киевской области. оккупанты жалуются на огромное количество погибших россиян, похороненных на кладбище.
- Демонстрируя сотни могил на Костромском кладбище , автор ролика жалуется на многочисленные потери россиян и призывает ради погибших захватчиков "жить и делать все, чтобы их смерть не оказалась тщетной".
- Голос за кадром постоянно повторяет типичные тезисы российской пропаганды о "борьбе со злом", которую ведет Россия и необходимости ее продолжения.