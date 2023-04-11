Потери российских зеков на фронте – 90%: как относятся к выжившим и вернувшимся
Российское минобороны активно вербует зеков в тюрьмах. В настоящее время это явление наиболее распространено в двух областях государства-агрессора.
Ведомство пришло в российские тюрьмы 1 февраля, когда оттуда окончательно (пока) изгнали Евгения Пригожина. Об этом 24 Каналу рассказала правозащитница, директор фонда "Сидящая русь" Ольга Романова.
К теме Поражение близится: почему россияне усиленно готовят Крым к обороне и зачем минуют пляжи
Темпы вербовки увеличились
По словам правозащитницы, туда также зашли несколько частных военных компаний – "Патриот", которая связана непосредственно с Сергеем Шойгу, "Редут", что связана с Олегом Дерипаской. В тюрьмах Свердловской области вербуют наемников в специальный батальон "Урал", поставляемый олигархом Игорем Алтушкиным.
Минобороны очень не любит ездить "на зоны" – это далеко и неприятно. Если у Пригожина был кураж, ему это нравилось, то у министерства обороны и чиновников нет. Они все это передоверили сотрудникам тюрем, федеральной службе исполнения наказаний,
– отметила правозащитница.
Как подчеркнула Романова, в последнее время темпы вербовки действительно увеличились. Одна из областей, возглавляющая лидерство – Свердловская. Там 46 тюрем – это самая большая концентрация мест лишения свободы в России.
Это было неизбежно, потому что получалось так, что мобилизованные по воле не имеют полугодового контракта. У них хуже амуниция, вооружение и т.д. Более того, за полгода их никто не отпускает.
Конечно, недовольство приближалось. Потому минобороны быстро переписали контракты на полтора года. Надо сказать, что заключенных это не смущает,
– говорит директор фонда "Сидящая русь".
У отпущенных зеков подписаны контракты, но с ППК "Вагнер". Компания Пригожина перестала интересоваться ими. Почему так произошло – загадка.
"Отпущенные Пригожиным должны были снова уйти на фронт в 20-х числах февраля, но они не ушли. Было много сообщений о том, что Пригожин собирается вернуться после февраля вернуться "на зоны". Пока мы его там не видим", – утверждает Романова.
Что будет дальше с этими контрактами – неизвестно. То ли их кто-то перехватит, то ли оставят в покое.
Романова о вербовке зэков и отношении к вагнеровцам в России: смотрите видео
Как относятся к выжившим и вернувшимся
Романова отметила, что выживают 5 000 человек из 50 000 завербованных – то есть 10%. "По всем оценкам – и украинским оценкам, и нашим – потери примерно составляют 90%", – констатировала правозащитница.
Неудивительно, что выжившие и вернувшиеся с фронта субъекты представляют большую опасность. Есть немало случаев, когда они устраивают дебоши и не только. Так, недавно сеть всколыхнула новость о том, что вагнеровец в отпуске успел совершить очередное преступление – он убил женщину.
Это большая проблема, потому что бояться их нельзя. Это ведь герои! Есть поправка в законе о дискредитации русской армии, куда вошли добровольцы – то есть вагнеровцы. Ими можно только восхищаться,
– говорит Ольга Романова.
Многие уже повторили преступления, однако их очень сложно обвинить. Сразу же выходят родственники и адвокаты: "Вы оговариваете героя СВО!" Так что прокуратура пока обходит это.
Также есть погибшие сразу после возвращения из войны. Недавно в Ярославской области контрактник умер от передозировки наркотиков. "Он успел подарить отцу морскую свинку. И все", – сказала Ольга Романова.
Последние потери врага
- Вооруженные Силы Украины продолжают давать достойный отпор российским оккупантам, пытающимся захватить нашу землю. По данным Генштаба, только за минувшие сутки "вторая армия мира" потеряла 500 солдат.
- С начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали 179 320 захватчиков. Заметим, что цифры приблизительны, так как осуществлять точные подсчеты в условиях активных боев невозможно.
- Кроме того, агрессор теряет немало техники. По состоянию на 11 апреля украинские военные уничтожили: 3 644 танка, 7 038 боевых бронированных машин, 2 765 артиллерийских систем, 535 РСЗО, 282 средств ПВО, 307 самолетов, 293 вертолетов, 2 332 БПЛА, 2 332 БПЛА оперативно /катеров, 5620 единиц автомобильной техники и автоцистерн 5620 и 316 единиц специальной техники.