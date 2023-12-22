"Хлопок" в Керчи и Донецке, заявления Умерова о мобилизации и Крыме: хронология 666 дня войны

Украинские воины дают врагу достойный отпор по всем направлениям фронта. В то же время россияне не оставляют попыток захватить наши территории.

Украина противостоит России в полномасштабной войне уже 666 дней. О главных событиях этого времени – читайте в тексте 24 Канала.

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