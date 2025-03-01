Россия не смогла защитить стратегические объекты от ударов Украины, –разведка Британии

За три года полномасштабного вторжения Россия не смогла защитить свои стратегические объекты от ударов со стороны Украины. Кремль сталкивается с трудностями в обеспечении обороны своих важных целей, несмотря на мощную авиацию.

Об этом сообщает Минобороны Великобритании со ссылкой на данные разведки, передает 24 Канал. В ведомстве отмечают, что несмотря на технологическое и численное преимущество, российские Воздушно-космические силы не смогли получить контроль в воздухе.

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Россия не смогла защитить стратегические объекты от ударов Украины

Россия вынуждена использовать тактическую авиацию, в частности Су-34, как воздушную артиллерию.

Кроме того, Кремль активно применяет дроны-камикадзе, что позволяет ему выигрывать время для восстановления запасов ракет и дальней авиации. Впрочем, это не спасает стратегические объекты России от ударов Украины.

Украинские дроны все чаще атакуют российские военные цели и инфраструктуру. В частности, в сентябре 2024 года Украина нанесла удары по четырем стратегическим складам боеприпасов, что стало самой большой потерей России в войне.

Британская разведка отмечает, что эти успехи Украины свидетельствуют о постоянной неспособности России защитить свои стратегические объекты, а также о трудностях Кремля в балансировании между защитой тыла и ведением боевых действий на фронте.