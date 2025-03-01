Укр Рус
24 Канал Новости мира Россия не смогла защитить стратегические объекты от ударов Украины, –разведка Британии
1 марта, 18:57
2

Россия не смогла защитить стратегические объекты от ударов Украины, –разведка Британии

Анастасия Диденко

За три года полномасштабного вторжения Россия не смогла защитить свои стратегические объекты от ударов со стороны Украины. Кремль сталкивается с трудностями в обеспечении обороны своих важных целей, несмотря на мощную авиацию.

Об этом сообщает Минобороны Великобритании со ссылкой на данные разведки, передает 24 Канал. В ведомстве отмечают, что несмотря на технологическое и численное преимущество, российские Воздушно-космические силы не смогли получить контроль в воздухе.

Читайте также В России признали, что весной экономика может просто развалиться: что приведет к окончательному краху

Россия не смогла защитить стратегические объекты от ударов Украины

Россия вынуждена использовать тактическую авиацию, в частности Су-34, как воздушную артиллерию.

Кроме того, Кремль активно применяет дроны-камикадзе, что позволяет ему выигрывать время для восстановления запасов ракет и дальней авиации. Впрочем, это не спасает стратегические объекты России от ударов Украины.

Украинские дроны все чаще атакуют российские военные цели и инфраструктуру. В частности, в сентябре 2024 года Украина нанесла удары по четырем стратегическим складам боеприпасов, что стало самой большой потерей России в войне.

Британская разведка отмечает, что эти успехи Украины свидетельствуют о постоянной неспособности России защитить свои стратегические объекты, а также о трудностях Кремля в балансировании между защитой тыла и ведением боевых действий на фронте.