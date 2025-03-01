Про це повідомляє Міноборони Великої Британії із посиланням на дані розвідки, передає 24 Канал. У відомстві зазначають, що попри технологічну та чисельну перевагу, російські Повітряно-космічні сили не змогли здобути контроль у повітрі.

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Росія не змогла захистити стратегічні об’єкти від ударів України

Росія змушена використовувати тактичну авіацію, зокрема Су-34, як повітряну артилерію.

Крім того, Кремль активно застосовує дрони-камікадзе, що дозволяє йому вигравати час для відновлення запасів ракет і дальньої авіації. Утім, це не рятує стратегічні об’єкти Росії від ударів України.

Українські дрони дедалі частіше атакують російські військові цілі та інфраструктуру. Зокрема, у вересні 2024 року Україна завдала ударів по чотирьох стратегічних складах боєприпасів, що стало найбільшою втратою Росії у війні.

Британська розвідка наголошує, що ці успіхи України свідчать про постійну нездатність Росії захистити свої стратегічні об'єкти, а також про труднощі Кремля у балансуванні між захистом тилу та веденням бойових дій на фронті.