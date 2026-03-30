Птицы СБС "прикурили" 3 российских РСЗО в Крыму и цистерны с топливом на Луганщине

В ночь на 29 марта подразделения Сил беспилотных систем ВСУ нанесли удар по российским позициям во временно оккупированном Крыму. Целью стала база реактивных систем залпового огня.

Об этом сообщил командующий СБС Роберт Бровди "Мадьяр".

Смотрите также Как знаменитые P1-SUN уничтожают реактивные "Шахеды": впечатляющие видео военных

Как украинские дроны уничтожили "Смерчи" в Крыму?

Удар пришелся по району населенного пункта Совхозное. Задачу выполняли операторы "Птиц" 1-го отдельного центра Сил беспилотных систем.

По предварительным данным, поражены 3 РСЗО типа БМ-30 "Смерч" или их модернизированные версии Торнадо-С, способные бить на расстояние до 120 километров. Также поражена самоходная транспортно-заряжательная машина к ним.

Отдельно беспилотники отработали по топливной инфраструктуре российских войск. Цистерны поразили вблизи Новосветловки на оккупированной части Луганщины. Эту атаку провели во взаимодействии с разведкой СБУ.

Координацию операции обеспечивал новосозданный Центр глубинного поражения СБС, который отвечает за планирование и выполнение ударов по тыловым объектам противника.

Ранее СБС уничтожили российскую систему ЗРК "Тор"