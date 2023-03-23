В ряд – черные пакеты: в сети показали неутешительное для врага фото из Павловки под Угледаром

23 марта 2023, 13:38
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Денис Казанский

С начала полномасштабной войны оккупанты уже потеряли более 168 тысяч своих военных. С каждым днем захватчиков в черных пакетах становится все больше. В сети показали неутешительное для российского агрессора фото из Павловки под Угледаром.

На обнародованных кадрах возле уничтоженной техники лежит много черных пакетов.

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Соответствующее фото в сети распространил Денис Казанский. Он отметил, что это временно оккупированное село Павловка, расположенное под Угледаром Донецкой области.

Вопрос знатокам – что в черных пакетах?
– написал Казанский.

Потери врага в Павловке / Фото из телеграма Казанского

Где находится село Павловка: смотрите на карте

Обратите внимание! Российские захватчики понесли колоссальные потери в районе Павловки. В частности, фактически стала небоеспособной их 155-я бригада морской пехоты. Да, та самая, что совершала военные преступления в Буче и Ирпене.

Актуальные потери врага

В общей сложности с 24 февраля 2022-го ориентировочные потери России уже превышают 168 тысяч. Кроме того, Силы обороны уничтожили много техники врага. В частности:

  • танков – 3 570;
  • боевых бронированных машин – 6898;
  • артиллерийских систем – 2 608;
  • РСЗО – 511;
  • средств ПВО – 273;
  • самолетов – 305;
  • вертолетов – 290;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2203;
  • крылатых ракет – 909;
  • кораблей/катеров – 18;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5452;
  • специальной техники – 273.

Автор: Юлія Лобурак