Укр Рус
24 Канал Новости Украины Поражены склады ГСМ, нефтебазы, ЗРК "Бук-М1" и командный пункт противника, – Генштаб
11 марта, 15:34
3

Поражены склады ГСМ, нефтебазы, ЗРК "Бук-М1" и командный пункт противника, – Генштаб

Сергей Попович
Основные тезисы
  • Силы обороны Украины атаковали командный пункт, ЗРК "Бук-М1", склады боеприпасов и нефтебазы на оккупированных территориях.
  • Поражены склады в районах Бердянска, Джанкоя, Авдеевки и других, нанесен ущерб логистической инфраструктуре врага.

10 и в ночь на 11 марта Силы обороны атаковали ряд объектов врага на оккупированных территориях. Поражен в частности ЗРК "Бук-М1".

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Смотрите также Вколотили 5 ракетами: на заводе "Кремний Эл" могут быть поражены "Изделие-30"

Какие объекты россияне атаковали Силы обороны?

10 марта и ночью 11 марта Силы обороны Украины нанесли ряд ударов по военным объектам противника.

Был поражен командный пункт отдельной мотострелковой бригады противника в районе Авдеевки, Донецкая область, а также зенитный ракетный комплекс "Бук-М1" в районе Богатовки Запорожской области.

Также были атакованы склады боеприпасов и материально-технических средств оккупантов. Речь идет о складе в районе Широкой Балки Донецкой области, склады вблизи Марьяновки и Пришиба и склад БпЛА в районе Новозлатополя Запорожской области.

Подарки от ВСУ прилетели и по складам горюче-смазочных материалов в районах Бердянска и Кузнецовки, нефтебазы в Бердянске Запорожской области, а также нефтебаз в районах Джанкоя и Азовского во временно оккупированном украинском Крыму.

Масштабы нанесенного ущерба и другие результаты уточняются.

"Системное поражение складов боеприпасов, другой логистической инфраструктуры, средств противовоздушной обороны и пунктов управления противника существенно снижает его способности по обеспечению войск и ведения боевых действий", – подчеркивают в Генштабе.

Украина нанесла удары по России

  • Вечером 10 марта Брянск подвергся массированной ракетной атаке. Президент Зеленский подтвердил успешную атаку на завод "Кремний", где изготавливали системы управления ракетами.

  • Авиаэксперт, офицер Воздушных сил в резерве и директор по развитию оборонного предприятия Анатолий Храпчинский озвучил 24 Каналу мнение, что на длительное время Россия может забыть о способности производить что-то на этом заводе. Потому что большинство станков оккупанты не смогут восстановить или купить.

  • Генштаб ВСУ опубликовал видео удара по заводу "Кремний Эл". Силы обороны атаковали ракетами Storm Shadow. Масштабы нанесенного ущерба еще уточняют.

  • В Тольятти произошел пожар на химическом предприятии "КуйбышевАзот". Его могли атаковать дроны. Предприятие является одним из крупнейших работодателей в регионе и важным налогоплательщиком для местного бюджета.