Поражены склады ГСМ, нефтебазы, ЗРК "Бук-М1" и командный пункт противника, – Генштаб
- Силы обороны Украины атаковали командный пункт, ЗРК "Бук-М1", склады боеприпасов и нефтебазы на оккупированных территориях.
- Поражены склады в районах Бердянска, Джанкоя, Авдеевки и других, нанесен ущерб логистической инфраструктуре врага.
10 и в ночь на 11 марта Силы обороны атаковали ряд объектов врага на оккупированных территориях. Поражен в частности ЗРК "Бук-М1".
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Какие объекты россияне атаковали Силы обороны?
10 марта и ночью 11 марта Силы обороны Украины нанесли ряд ударов по военным объектам противника.
Был поражен командный пункт отдельной мотострелковой бригады противника в районе Авдеевки, Донецкая область, а также зенитный ракетный комплекс "Бук-М1" в районе Богатовки Запорожской области.
Также были атакованы склады боеприпасов и материально-технических средств оккупантов. Речь идет о складе в районе Широкой Балки Донецкой области, склады вблизи Марьяновки и Пришиба и склад БпЛА в районе Новозлатополя Запорожской области.
Подарки от ВСУ прилетели и по складам горюче-смазочных материалов в районах Бердянска и Кузнецовки, нефтебазы в Бердянске Запорожской области, а также нефтебаз в районах Джанкоя и Азовского во временно оккупированном украинском Крыму.
Масштабы нанесенного ущерба и другие результаты уточняются.
"Системное поражение складов боеприпасов, другой логистической инфраструктуры, средств противовоздушной обороны и пунктов управления противника существенно снижает его способности по обеспечению войск и ведения боевых действий", – подчеркивают в Генштабе.
Украина нанесла удары по России
Вечером 10 марта Брянск подвергся массированной ракетной атаке. Президент Зеленский подтвердил успешную атаку на завод "Кремний", где изготавливали системы управления ракетами.
Авиаэксперт, офицер Воздушных сил в резерве и директор по развитию оборонного предприятия Анатолий Храпчинский озвучил 24 Каналу мнение, что на длительное время Россия может забыть о способности производить что-то на этом заводе. Потому что большинство станков оккупанты не смогут восстановить или купить.
Генштаб ВСУ опубликовал видео удара по заводу "Кремний Эл". Силы обороны атаковали ракетами Storm Shadow. Масштабы нанесенного ущерба еще уточняют.
В Тольятти произошел пожар на химическом предприятии "КуйбышевАзот". Его могли атаковать дроны. Предприятие является одним из крупнейших работодателей в регионе и важным налогоплательщиком для местного бюджета.