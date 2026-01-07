Укр Рус
24 Канал Новости Украины Более 1000 уничтоженных оккупантов и десятки единиц техники: потери врага по состоянию на 7 января
7 января, 06:45
2

Потери России уже превысили 1,2 миллиона: данные по состоянию на 7 января

Сергей Попович
Основные тезисы
  • По состоянию на 7 января потери личного состава России составляют около 1 213 460 человек.
  • Россия потеряла 11 512 танков, 23 863 боевых бронированных машин, 35 831 артиллерийскую систему и 73 102 единицы автомобильной техники.

Россия продолжает свои попытки наступления на многих направлениях фронта. Это сопровождается для нее большими потерями.

За время войны Россия потеряла около 1 214 500 человек. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Какие потери россиян на 7 января?

С начала полномасштабного вторжения потери противника ориентировочно составляют:

  • Личного состава – около 1 214 500 (+1040) человек;
  • танков – 11 515 (+3);
  • боевых бронированных машин – 23 865 (+2);
  • артиллерийских систем – 35 857 (+26);
  • РСЗО – 1 595 (+2);
  • средств ПВО – 1 269 (+0);
  • самолетов – 432 (+0);
  • вертолетов – 347 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 101 849 (+406);
  • крылатых ракет – 4 137 (+0);
  • кораблей/катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 2 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 73 102 (+122);
  • специальной техники – 4 037 (+1).


Сколько солдат и техники потеряла Россия / Инфографика Генштаба ВСУ

Какие потери имели россияне в последнее время?