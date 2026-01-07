Потери России уже превысили 1,2 миллиона: данные по состоянию на 7 января
Россия продолжает свои попытки наступления на многих направлениях фронта. Это сопровождается для нее большими потерями.
Какие потери россиян на 7 января?
С начала полномасштабного вторжения потери противника ориентировочно составляют:
- Личного состава – около 1 214 500 (+1040) человек;
- танков – 11 515 (+3);
- боевых бронированных машин – 23 865 (+2);
- артиллерийских систем – 35 857 (+26);
- РСЗО – 1 595 (+2);
- средств ПВО – 1 269 (+0);
- самолетов – 432 (+0);
- вертолетов – 347 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 101 849 (+406);
- крылатых ракет – 4 137 (+0);
- кораблей/катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 2 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 73 102 (+122);
- специальной техники – 4 037 (+1).
Сколько солдат и техники потеряла Россия / Инфографика Генштаба ВСУ
Какие потери имели россияне в последнее время?
Силы беспилотных систем уничтожили российскую радиолокационную систему 9С32 для ЗРК С-300В в Донецкой области.
Силы беспилотных систем 2 января поразили базу хранения горюче-смазочных материалов на оккупированной Луганщине, вызвав масштабный пожар. Кроме того, была атакована вражеская РЛС в Крыму.
1 января украинские зенитчики сбили редкий российский дрон "Вещий Олег" обычным дроном. Это новейшая российская разработка, о которой пока известно немного.