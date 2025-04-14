"Град", гаубица Мста-Б, склады и не только: ССО уничтожили немало вооружения и техники оккупантов

Силы специальных операций успешно скорректировали огонь, уничтоживший вооружение и технику российской оккупационной армии. Так, теперь у врага минус реактивная система залпового огня БМ-21 "Град", несколько единиц военной автотехники и не только.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Силы специальных операций. Там также обнародовали видео боевой работы.

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Спецназовцы уничтожили много техники врага

Операторы подразделения "Баллиста" Сил специальных операций несколько недель на одном из операционных направлений корректировали удары по вражеским объектам, в том числе по полевому складу боеприпасов.

Благодаря слаженной работе уничтожено и ранено до десяти вражеских военных. Кроме этого, уничтожена или выведена из строя важная техника противника.

Среди уничтоженного и поврежденного:

️полевой склад с боекомплектом (до 50 тонн боеприпасов);

два складских помещения;

️семь единиц военной автотехники;

две артиллерийские системы неустановленного типа;

гаубица Мста-Б;

️реактивная система залпового огня БМ-21 "Град".

ССО скорректировали огонь, что уничтожил вооружение и технику врага: смотрите видео

Напомним, что за минувшие сутки ВСУ ликвидировали еще 1310 оккупантов, общие потери российской армии превысили 933 тысячи человек.

Всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла значительное количество техники, включая 10 622 танка и 22 130 боевых бронированных машин.