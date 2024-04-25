ССО уничтожили ЗРК "Бук-М1", который готовился к запуску ракет: эпические кадры работы военных

Украинские военные наносят захватчикам потери на поле боя. В частности, удалось уничтожить зенитно-ракетный комплекс "Бук-М1".

Силы специальных операций уничтожили ЗРК "Бук-М1", который готовился к пуску ракет. Это произошло на одном из самых горячих направлений фронта.

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Эпические кадры

️Операторы 3-го отдельного полка ССО во время разведывательных действий обнаружили зенитно-ракетный комплекс "Бук-М1" противника, который готовился запустить ракеты.

️Операторы передали координаты вражеской цели ракетно-артиллерийскому подразделению Сил обороны. "Бук-М1" не успел выпустить ни одной ракеты, ведь он был оперативно уничтожен.

На записи можно увидеть искусную работу наших военных, которые слаженно работают для того, чтобы враг понес потери.

Удалось уничтожить "Бук-М1": смотрите видео

Потери России на 25 апреля

Только за прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали 1040 оккупантов. В целом российская армия уже потеряла более 460 тысяч личного состава. Однако даже такие колоссальные потери не останавливают врага и он не оставляет попыток атаковать.

С начала полномасштабного вторжения потери России достигают: