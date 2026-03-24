Дрон уничтожил пусковую установку "Циркон" и две дорогие ракеты: взрывное видео
- Силы обороны Украины нанесли удары по российским военным объектам на оккупированных территориях.
- В частности ударили по пусковой установке "Бастион" и других военных объектах врага.
В ночь на 24 марта Силы обороны Украины нанесли удар по российскому береговому ракетному комплексу "Бастион-М" в Крыму. Украинские военные уничтожили пусковую установку вместе с ракетами "Циркон" и повредили еще одну.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Смотрите также Минус 890 солдат, десятки артсистем и сотни БпЛА: потери россиян на 24 марта
Что известно об ударах врага 24 марта по военной инфраструктуре России?
В частности, в районе Актачи были поражены позиции берегового ракетного комплекса "Бастион-М". Подразделения Департамента беспилотных систем ГУР МО Украины обнаружили колонну этих установок, которая двигалась к боевым позициям, после чего нанесли точный удар.
Береговой ракетный комплекс "Бастион" – это российская мобильная система береговой обороны, предназначена для поражения надводных кораблей, в частности авианосных групп, на значительном расстоянии. Комплекс вооружен сверхзвуковыми противокорабельными ракетами "Оникс". Им россияне неоднократно атаковали Украину.
В результате уничтожена одна пусковая установка вместе с двумя ракетами "Циркон", еще одна повреждена. Также сообщается о потерях среди личного состава противника: семеро военных погибли или были ранены.
По данным разведки, российские войска применяют ракеты "Циркон" из комплекса "Бастион" для ударов по гражданской инфраструктуре, в частности в южных и восточных регионах Украины. Этой ночью атаку по мирным городам удалось сорвать.
Кроме того, под удары попали районы сосредоточения российских подразделений в Великой Новоселке в Донецкой области, вблизи Хорошего на Луганщине и в Новозлатополе в Запорожье. В Новозлатополе поражено ремонтное подразделение противника, а в Великой Новоселке – пункт управления беспилотниками. Сейчас масштабы потерь уточняются
Как Силы обороны уничтожили пусковую установку "Циркон": смотрите видео
Что известно о других потерях врага?
На Харьковщине подразделения Государственной пограничной службы Украины совместно с операторами БпЛА бригады "Гарт" уничтожили 66 российских штурмовиков и еще 51 ранили. Украинские защитники нанесли удары по вражеским группам во время попыток наступления. По данным военных, часть оккупантов пыталась спрятаться или убежать, однако это не помогло избежать поражения.
В Генштабе ВСУ сообщили, что 22 – 23 марта Силы обороны Украины нанесли удары по ряду важных объектов российской армии. В частности средствам противовоздушной обороны, радиолокационных станциях и складах вооружения как на территории России, так и на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.
Украинские военные 20 марта сбили российский ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор" после длительных попыток, длившихся около полутора месяцев. Успех стал результатом тщательного отслеживания маршрутов и тактики вражеской авиации, несмотря на многочисленные неудачные попытки, которые предшествовали сбитию.