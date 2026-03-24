Дрон уничтожил пусковую установку "Циркон" и две дорогие ракеты: взрывное видео

В ночь на 24 марта Силы обороны Украины нанесли удар по российскому береговому ракетному комплексу "Бастион-М" в Крыму. Украинские военные уничтожили пусковую установку вместе с ракетами "Циркон" и повредили еще одну.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Что известно об ударах врага 24 марта по военной инфраструктуре России?

В частности, в районе Актачи были поражены позиции берегового ракетного комплекса "Бастион-М". Подразделения Департамента беспилотных систем ГУР МО Украины обнаружили колонну этих установок, которая двигалась к боевым позициям, после чего нанесли точный удар.

Береговой ракетный комплекс "Бастион" – это российская мобильная система береговой обороны, предназначена для поражения надводных кораблей, в частности авианосных групп, на значительном расстоянии. Комплекс вооружен сверхзвуковыми противокорабельными ракетами "Оникс". Им россияне неоднократно атаковали Украину.

В результате уничтожена одна пусковая установка вместе с двумя ракетами "Циркон", еще одна повреждена. Также сообщается о потерях среди личного состава противника: семеро военных погибли или были ранены.

По данным разведки, российские войска применяют ракеты "Циркон" из комплекса "Бастион" для ударов по гражданской инфраструктуре, в частности в южных и восточных регионах Украины. Этой ночью атаку по мирным городам удалось сорвать.

Кроме того, под удары попали районы сосредоточения российских подразделений в Великой Новоселке в Донецкой области, вблизи Хорошего на Луганщине и в Новозлатополе в Запорожье. В Новозлатополе поражено ремонтное подразделение противника, а в Великой Новоселке – пункт управления беспилотниками. Сейчас масштабы потерь уточняются

