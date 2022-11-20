ВСУ ликвидировали российского подполковника Сергея Никулина

Вооруженные Силы Украины ежедневно ликвидируют российских оккупантов и их военную технику. С ВСУ "встречается" и военное командование.

В Украине ликвидирован подполковник российской армии

Украинские военные ликвидировали подполковника Сергея Никулина. Он занимал должность начальника связи и заместителя начальника штаба 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии РФ. Это подтвердили в РосСМИ.

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Гибель оккупанта подтвердили в воздушно-десантных войсках России. Сообщается, что Никулин "пал смертью храбрых", а в так называемой "спецоперации" он участвовал "с первых дней ее проведения".

Оккупант погиб еще 11 октября, но информацию подтвердили только сейчас.

Отмечается, что по указу президента России гвардии подполковник Никулин награжден Орденом Мужества (посмертно). Никулин также был участником войн в Сирии и Чечне.

Следует заметить, что 76-я гвардейская десантно-штурмовая Черниговская Краснознаменная, ордена Суворова дивизия, в которой служил подполковник, дислоцируется в Пскове.

Потери врага по состоянию на 20 ноября

"Мобики" прибывают в Украину, где встречаются с ВСУ. Наши защитники наносят серьезные потери российской армии. По состоянию на 20 ноября уже уничтожили 84 210 захватчиков, только за минувшие сутки – 320 оккупантов. Немало потерь и в военной технике. За это время наши военные превратили в металлолом: