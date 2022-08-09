Минус БМП, БК и личный состав: украинские танкисты метко уничтожают врага

Украинские военные сдерживают российского агрессора, значительно превосходящего в живой силе и количестве техники. Наши защитники демонстрируют ювелирную точность и уничтожают захватчиков.

Танкисты отработали по скрытому противнику

В пресс-службе оперативного командования "Юг" сообщили о новых победах украинских воинов. По захватчикам точно отработали танкисты 28 отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода.

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Как отметили в ОК "Юг", танкисты отлично отработали по скрытому противнику. В результате удара были уничтожены БМП-3, боекомплект и личный состав оккупантов.

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Потери российской армии

В Генеральном штабе ВСУ утром 9 августа опубликовали обновленные данные по потерям россии в войне с Украиной. С начала полномасштабного вторжения наши военные ликвидировали уже 43 640 оккупантов.

Только за прошедшие сутки было ликвидировано около 300 захватчиков. Кроме того, враг несет серьезные потери и в технике. Наши воины уничтожили 1 817 танков, 223 самолета и 193 вертолета.

8 августа потери россии в войне с Украиной оценили в Пентагоне. Сообщается, что россияне потеряли от 70 до 80 тысяч человек. Соответствующее число охватывает и убитых и раненых оккупантов.

Заместитель министра обороны США Колин Кол заявил, что с такими потерями россия не достигла ни одной цели, о которых говорил владимир путин.

Добавим, что 8 августа в Военно-Морских Силах информировали об успехах за сутки на Донецком направлении. Там наши защитники уничтожили один вражеский танк и 12 оккупантов.

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