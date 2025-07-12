Пилоты Президентской бригады уничтожили редкую северокоресскую РСЗО
- Пилоты дронов Первой Президентской бригады "Ураган" под Купянском уничтожили северокорейскую РСЗО Type-75, которая является копией китайской РСЗО Type 63 и советской БМ-14.
- РСЗО Type-75 имеет дальность стрельбы от 9 до 11 километров и была замечена впервые в апреле 2025 года после удара по 51-му арсеналу ГРАУ в Московской области.
- Бригада отметила, что северокорейская система не выдержала реалий фронта, и уничтожение стало очередным успехом на Купянском направлении.
Пилоты дронов Первой Президентской бригады "Ураган" под Купянском уничтожили северокорейскую РСЗО Type-75. Они опубликовали эффектное видео.
Type-75 - это северокорейская копия китайской РСЗО Type 63, которая, в свою очередь, является копией советской системы БМ-14. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на РБК-Украина и пресс-службу бригады.
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Что известно об уничтоженной северокорейской РСЗО
Северокорейская экзотика не выдержала реалий фронта. РСЗО Type-75 вышла на позицию, чтобы работать - но первыми отработали пилоты Первой Президентской бригады "Ураган". Удар быстрый, результат – ожидаемый: еще одна "редкость" уничтожена на Купянском направлении. Держим темп!,
– говорится в сообщении бригады.
Сама система Type-75 является вариацией китайской РСЗО Type 63, которая в свою очередь является копией советской БМ-14. Она была разработана еще в 1960-х годах. Система имеет дальность стрельбы от 9 до 11 километров и предназначена преимущественно для поддержки пехотных подразделений.
Боеприпасы к этой установке впервые были замечены в апреле 2025 года после удара по 51-му арсеналу ГРАУ вблизи Киржача в Московской области. Тогда на опубликованных кадрах было видно большое количество обломков и неразорвавшихся ракет этого типа. В июне образцы Type-75 уже замечали во время учений на российских полигонах.