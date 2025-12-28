Блестящая атака: какая операция Украины стала самой успешной в 2025 году

В течение 2025 года Украина провела ряд успешных операций на территории врага. Состоялись поражения подводных лодок, самолетов, впервые удалось уничтожить российский нефтяных танкер.

Вице-маршал Королевских ВВС Великобритании в отставке Шон Белл отметил 24 Каналу, что 2025 год был захватывающим в смысле ударов по России. Украина продемонстрировала невероятные возможности.

Какую блестящую операцию провела Украина в 2025 году?

Некоторые из операций будут раздражать Россию еще очень долго. К ним относится поражение подводной лодки. Это не повлияет на возможности россиян вести войну, но это прекрасный пример того, чего смогла достичь Украина.

Для меня ключевой является возможность атаковать энергетическую инфраструктуру. Россия – большая страна, поэтому Украина разрабатывает собственное оружие, способное поражать цели далеко от границы,

– подчеркнул Шон Белл.

Он добавил, что, например, ракета "Фламинго" является дееспособной. Она нанесла существенный ущерб России. Но самым ярким моментом 2025 года для него является операция "Паутина".

Обратите внимание! Эту операцию готовили более года и провели 1 июня 2025-го. СБУ направила в Россию дроны, которые спрятали в грузовиках. В момент удара дроны дистанционно подняли и они нанесли поражение по российской стратегической авиации. В результате атаки получил повреждения 41 вражеский бомбардировщик.

"Я бывший пилот и знаю, что одним из ключевых моментов войны является то, что России так и не удалось установить контроль над воздушным пространством. Если вы контролируете воздух, то усложняете жизнь сухопутным войскам, поскольку их атакуют не только с земли, но и с воздуха", – добавил вице-маршал Королевских ВВС.

Несмотря на большое количество боеспособных самолетов, Россия не смогла этого сделать. Поэтому операция "Паутина" вывела из строя около 20 самолетов. Но важнее то, что у россиян нет запасных самолетов. Они часто снимают детали с одних судов, чтобы поддерживать работу других.

Поэтому самолеты, которые атаковала Украина, скорее всего, принадлежали к числу немногих исправных. После этого активность судов на несколько месяцев снизилась. Итак, это была очень эффективная и блестящая атака, которая заставит Россию подумать дважды, прежде чем что-то делать.

Какие еще потери понесла Россия в 2025 году?