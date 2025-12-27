Американский стратег по энергетике и геополитическому анализу Томас О'Доннел объяснил 24 Каналу, что благодаря избытку нефти на мировом рынке и резервам ОПЕК существуют идеальные условия для окончательного вывода российской нефти с рынка без существенного роста цен.

Смотрите также: Российскую нефтяную отрасль можно раздавить: американский стратег по энергетике объяснил как

Как удары украинских дронов влияют на экспорт российской нефти?

"Американцы явно одобряют эту дроновую кампанию. Нет никаких жалоб, когда украинские беспилотники и ракеты бьют по Новороссийску, кораблям в Черном море и теперь в Восточном Средиземноморье. Если вы хотите остановить российскую систему экспорта нефти, нужно бить по портам и НПЗ", – сказал О'Доннел.

Эти удары заставляют Россию экспортировать больше нефти из-за невозможности переработки, но все основные экспортные терминалы уже 2 – 3 месяца работают на 100% мощности и не могут увеличивать объемы. После введения американских санкций России некуда отправлять нефть из-за нехватки покупателей и избытка на рынке – много загруженных танкеров просто стоят.

Объем российской нефти на воде сейчас на 40% выше, чем в августе. Украинцы поступили гениально – начали поражать корабли, которые обходят Европу через Средиземное море и Суэцкий канал, в Восточном Средиземноморье,

– объяснил О'Доннел.

Какой эффект будут иметь санкции и дроны на морской экспорт России?

Сейчас середина зимы, а месторождения Западной Сибири, откуда идет большинство нефти, имеют 60 – 70 лет и очень хрупкие – если их придется быстро остановить зимой без надлежащей промывки труб, они могут быть повреждены навсегда, что подорвет способность России оставаться нефтяной державой.

Обычно логика рынка предполагала бы, что удары по российским танкерам повлекут проблемы, поэтому Запад выбрал стратегию потолка цен. Запад всегда считал, что вывод российской нефти с рынка повлечет скачок цен и проблемы для правительств – это возможно только в случае прямой войны между США и Россией.

Китай ежемесячно покупает миллион баррелей на хранение, и цена падает с предполагаемых 60 долларов до возможных 50 долларов за баррель, несмотря на вывод с рынка российской, венесуэльской и иранской нефти

После санкций против России цены падают, что создает идеальные условия для вывода российской нефти с рынка. ОПЕК может вывести на рынок около 6 миллионов баррелей, тогда как Россия экспортирует морем только 3,5 миллиона, поэтому даже полный вывод российской нефти можно компенсировать – этой возможностью надо воспользоваться,

– О'Доннел.

Что еще известно об ударах по российским НПЗ?